Шахназаров не планирует снимать "Курьер-2", но не против его создания

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МОСКВА, 22 мая. /Корр. ТАСС Наталья Баринова/. Генеральный директор киностудии "Мосфильм" Карен Шахназаров не собирается снимать продолжение своего фильма 1986 года "Курьер" и как-либо участвовать в этом проекте, однако не против создания ленты "Курьер-2". Об этом режиссер сообщил ТАСС.
"Я не собираюсь участвовать в этом проекте никаким образом, - отметил Шахназаров. - Федор Дунаевский достаточно давно обращался ко мне с этой идеей, я как автор повести "Курьер" сказал ему, что совершенно не против, те права, которые мне принадлежат, я готов предоставить, но работать на этом проекте не буду ни в каком качестве, мне это уже просто не интересно".
Актер Федор Дунаевский, игравший в картине "Курьер" главную роль, рассказал ТАСС, что его друг Денис Билунов написал заявку на литературный сценарий к будущей ленте "Курьер-2". В фильме, в частности, будет действовать Иван, повзрослевший герой из "Курьера" 1986 года, который попытается заняться воспитанием своей дочери. Дунаевский готов стать режиссером картины, а также сыграть в ней роль Ивана. В других ролях авторы задумки хотели бы видеть Анастасию Немоляеву, Олега Басилашвили, Владимира Меньшова, Инну Чурикову, Александра Панкратова-Черного, Светлану Крючкову, которые также снимались в "Курьере".
"Эта идея не новая, мы уже писали сценарий лет десять назад, сейчас Денис Билуанов придумал новый сюжет, если его литературная заявка будет взята в работу, мы соберем сценарную группу, пропишем все детали", - пояснил Дунаевский.
Фильм "Курьер" был признана лучшей картиной 1987 года по опросу журнала "Советский Экран", стала одним из лидером проката в СССР.