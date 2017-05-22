Международный фестиваль камерной музыки во второй раз пройдет в Третьяковке

Первый тур сезона-2017/18 чемпионата России по футболу предварительно начнется 16 июляСпорт 22 мая, 13:30
Россия и Турция подписали заявление о взаимном снятии ограничений в торговлеЭкономика и бизнес 22 мая, 13:28
Зюганов призвал молодых отцов работать за восьмерыхОбщество 22 мая, 13:25
Контейнерооборот портов Лос-Анджелес и Лонг-Бич за 4 месяца вырос на 7,9%, до 5,1 млн TEUТранспорт 22 мая, 13:23
Российские кондитеры могут потерять $15-17 млн из-за введения Украиной пошлин на шоколадЭкономика и бизнес 22 мая, 13:21
В Казани завершились Третьи Всемирные игры юных соотечественниковНовости партнеров 22 мая, 13:11
Доходы Кадырова выросли более чем в два раза к уровню 2015 годаПолитика 22 мая, 13:03
Взявший вину за гибель пилота Су-24 приговорен в Турции к пяти годам за ношение оружияМеждународная панорама 22 мая, 13:02
Поклонение мощам Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя. ВидеотрансляцияОбщество 22 мая, 13:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Второй Международный фестиваль камерной музыки Vivarte пройдет в Третьяковской галерее с 28 мая по 4 июня. Об этом сообщили в пресс-службе музея.
"Музыка была и остается своеобразным гением места нашего музея: на протяжении всей истории Третьяковской галереи здесь проводились концерты. В то же время сегодня назрела потребность выстроить новые связи и смыслы между музыкой, звучащей в залах, и шедеврами изобразительного искусства. Мы хотим вовлечь в диалог современных зрителей и слушателей, дать им возможность с помощью музыки по-новому взглянуть на нашу коллекцию", - цитирует пресс-служба директора Третьяковской галереи Зельфиру Трегулову.
На шести вечерах в зале Врубеля в Лаврушинском переулке выступят такие известные музыканты, как пианист Борис Березовский, скрипачи Юлиан Рахлин, Клара-Джуми Кан и Сергей Догадин, гобоист Алексей Огринчук, флейтист Массимо Мерчелли, альтист Максим Рысанов и другие. Заключительный концерт пройдет в Новой Третьяковке (здание на Крымском валу) с участием джазменов Михаила и Андрея Ивановых, Леонида и Николая Винцкевичей. Художественным руководителем проекта стал заслуженный артист России Борис Андрианов.
В фестивальную программу войдут произведения Моцарта, Шуберта, Шумана, Равеля, Брамса, Рахманинова, Бриттена, Шостаковича и других. Один из вечеров будет посвящен музыке барокко: в исполнении ансамбля La Voce Strumentale под руководством дирижера и скрипача Дмитрия Синьковского прозвучат сочинения Баха, Генделя, Вивальди, Корелли и их современников.
На концерте 29 мая состоится российская премьера концерта для альта и струнного оркестра, написанного латвийским композитором Петерисом Васксом для Максима Рысанова. Следующий фестивальный вечер ознаменует уже мировая премьера - квартет Belle poque Сергея Ахунова.
В день закрытия фестиваля артисты отправятся в "музыкальный променад" между зданиями музея в Лаврушинском переулке и на Крымском валу, выступят во дворе Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке и в парке "Музеон".
Каждую концертную программу будет сопровождать выставка одной картины из запасников Третьяковской галереи с комментарием к ней ведущих научных сотрудников музея. "В каждом вечере фестиваля будет загадка: названия картин и имена их авторов до начала концерта не разглашаются", - отметили в музее. Там также пояснили, что выбранные для фестиваля художественные произведения объединяет то, что все они подарены галерее в разные годы коллекционерами, меценатами или наследниками художников.