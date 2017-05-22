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Международный фестиваль камерной музыки во второй раз пройдет в Третьяковке

Культура
22 мая, 12:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, мая. /ТАСС

В рамках фестиваля выступят известные музыканты, в числе которых пианист Борис Березовский и флейтист Массимо Мерчелли

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Директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова

Директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова

© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Второй Международный фестиваль камерной музыки Vivarte пройдет в Третьяковской галерее с 28 мая по 4 июня. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

"Музыка была и остается своеобразным гением места нашего музея: на протяжении всей истории Третьяковской галереи здесь проводились концерты. В то же время сегодня назрела потребность выстроить новые связи и смыслы между музыкой, звучащей в залах, и шедеврами изобразительного искусства. Мы хотим вовлечь в диалог современных зрителей и слушателей, дать им возможность с помощью музыки по-новому взглянуть на нашу коллекцию", - цитирует пресс-служба директора Третьяковской галереи Зельфиру Трегулову.

На шести вечерах в зале Врубеля в Лаврушинском переулке выступят такие известные музыканты, как пианист Борис Березовский, скрипачи Юлиан Рахлин, Клара-Джуми Кан и Сергей Догадин, гобоист Алексей Огринчук, флейтист Массимо Мерчелли, альтист Максим Рысанов и другие. Заключительный концерт пройдет в Новой Третьяковке (здание на Крымском валу) с участием джазменов Михаила и Андрея Ивановых, Леонида и Николая Винцкевичей. Художественным руководителем проекта стал заслуженный артист России Борис Андрианов.

Программа Vivarte

В фестивальную программу войдут произведения Моцарта, Шуберта, Шумана, Равеля, Брамса, Рахманинова, Бриттена, Шостаковича и других. Один из вечеров будет посвящен музыке барокко: в исполнении ансамбля La Voce Strumentale под руководством дирижера и скрипача Дмитрия Синьковского прозвучат сочинения Баха, Генделя, Вивальди, Корелли и их современников.

На концерте 29 мая состоится российская премьера концерта для альта и струнного оркестра, написанного латвийским композитором Петерисом Васксом для Максима Рысанова. Следующий фестивальный вечер ознаменует уже мировая премьера - квартет Belle poque Сергея Ахунова.

В день закрытия фестиваля артисты отправятся в "музыкальный променад" между зданиями музея в Лаврушинском переулке и на Крымском валу, выступят во дворе Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке и в парке "Музеон".

Каждую концертную программу будет сопровождать выставка одной картины из запасников Третьяковской галереи с комментарием к ней ведущих научных сотрудников музея. "В каждом вечере фестиваля будет загадка: названия картин и имена их авторов до начала концерта не разглашаются", - отметили в музее. Там также пояснили, что выбранные для фестиваля художественные произведения объединяет то, что все они подарены галерее в разные годы коллекционерами, меценатами или наследниками художников.

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