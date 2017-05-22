Посещение ГМИИ им. А. С. Пушкина в день 105-летия музея будет бесплатным

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Государcтвенный музей изобразительных искусств (ГМИИ) им. А. С. Пушкина в честь своего 105-летия, которое будет отмечаться 31 мая, откроет в Парке Горького выставку архивных фотографий, а вход в сам музей в этот день будет бесплатным. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГМИИ.

"В честь 105-летия музея в Парке Горького, рядом с центральным фонтаном, будет организована выставка архивных фотографий. Она посвящена истории музея и его сотрудникам, среди которых немало выдающихся деятелей науки и культуры", - говорится в сообщении пресс-службы.

В этот день музей будет работать до 8 часов вечера, а бесплатные билеты на посещение экспозиции в Главном здании и Галереи искусства стран Европы и Америки можно взять до 7 вечера.

Также к 105-летию ГМИИ была разработана специальная сувенирная линейка, включающая туалетную воду и конфеты.

Музей изящных искусств имени императора Александра III при Императорском Московском университете открылся для публики 31 мая (13 июня) 1912 года. В 1932 году он был переименован в Государственный музей изобразительных искусств, а в 1937 году, в связи со 100-летием со дня смерти А. С. Пушкина, ему было присвоено имя поэта.

Сегодня в собрании Пушкинского музея около 700 тысяч единиц хранения, он входит в список особо ценных объектов национального наследия России и является одним из крупнейших в России художественных собраний зарубежного искусства разных эпох - с древнейших времен до наших дней.