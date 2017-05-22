Минкультуры: ПМЭФ представит культурную программу на любой вкус

МОСКВА, 22 мая. /Корр. ТАСС Анастасия Силкина/. Музыкальный фестиваль "Дворцы Санкт-Петербурга", дизайн-перфоманс, выставка "Шелковый лабиринт", экскурсия "500 лет российского певческого искусства", посещение постановок ведущих театров Северной столицы и другие мероприятия составят культурную программу Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в июне. Об этом сообщил в понедельник статс-секретарь, заместитель министра культуры РФ Александр Журавский.

"Мариинский театр, Александринский театр, Михайловский театр, пространство "Манежа", Академическая капелла и многие другие площадки Санкт-Петербурга предоставят интересную, увлекательную программу на все вкусы для гостей и участников экономического форума", - подчеркнул Журавский.

Яркие события ПМЭФ

В нулевой день форума - 31 мая - в Михайловском театре пройдет торжественный гала-концерт, который также станет стартовым мероприятием Года борьбы против меланомы. В этот же день опера Масканьи "Сельская честь" в исполнении итальянской примы Кьяры Таиджи, испанского тенора Серхио Эскобара и дирижера Марко Гвидарини откроет фестиваль "Дворцы Санкт-Петербурга" в Эрмитаже.

Журавский напомнил, что в этом году отмечается 70-летие установления дипломатических отношений с Индией. Этому событию будет посвящен прием от Конфедерации индийской промышленности. "Звучит это по-деловому, как и должно быть на экономическом форуме. Но все это будет сопровождаться этнической музыкой, будет национальная индийская кухня", - отметил замминистра культуры.

В концертном зале Мариинского театра состоится выступление Всероссийского юношеского оркестра под управлением его создателя, народного артиста СССР Юрия Башмета.

"Я рад, что мы выступим именно в День защиты детей. И уверен, что концерт пройдет с большим успехом, потому что энергия - бешеная", - отметил маэстро Башмет. Он также напомнил, что участники оркестра - музыканты от 10 до 22 лет из разных городов России, победившие в открытых прослушиваниях.

Фотовыставку Best of Russia и работы скульптора Даши Намдакова можно будет увидеть 2 июня в Центральном вставочном зале "Манеж".

В последний день форума на Дворцовой площади города состоится фестиваль "Петербург.Live", посвященный 55-летию со дня рождения Виктора Цоя. Известные рок-певцы и группы исполнят песни легендарного музыканта. Для любителей классики в этот день в Александринке выступит Миланский симфонический оркестр имени Джузеппе Верди.

ПМЭФ-2017

Информационное агентство России "ТАСС" выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Кроме того, агентство является оператором презентационной зоны форума.

Петербургский международный экономический форум - наиболее значимая ежегодная экономическая конференция в России и мире. С 1997 года на площадке ПМЭФ лидеры государств, руководители крупнейших компаний, инвесторы и эксперты обсуждают проблемы и вызовы мировой экономики. В этом году форум пройдет с 1 по 3 июня.