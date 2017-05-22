Режиссер Гойко Митич не боится санкций за посещение Крыма и чувствует себя в России дома

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 мая. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Режиссер и актер Гойко Митич (Сербия, Германия), впервые приехавший в Севастополь на XXVI Международный кинофорум "Золотой Витязь", отметил, что, посещая Крым, не боится санкций, а в России чувствует себя, как дома. Об этом он сказал на пресс-конференции, предваряющей открытие форума.

"Я первый раз в Севастополе, я очень счастлив, что я здесь (…), в России я чувствую себя как дома, да и во всем бывшем Советском Союзе. Я свободный человек, и езжу куда хочу, вчера два часа проходил паспортный контроль, но моя награда то, что я здесь. Я думаю, что нормально разрешить людям ездить, я бы все границы мира разорвал, я не боюсь санкций", - сказал Митич.

Торжественное открытие XXVI Международного кинофорума "Золотой Витязь" состоится в понедельник в севастопольском Русском академическом драматическом театре им. Луначарского. Как сообщил на пресс-конференции президент кинофорума народный артист России Николай Бурляев, до 31 мая будет показано 183 конкурсных и 40 внеконкурсных кинолент.

Форум соберет участников из 28 стран мира, а фильмом открытия фестиваля станет картина выдающегося сербского режиссера Эмира Кустурицы "По млечному пути", где главные роли исполнили сам Кустурица и Моника Беллуччи. Среди картин, которые будут показаны на кинофоруме - фильм "Франц" французского режиссера Франсуа Озона.

Международный кинофорум "Золотой Витязь" проходит под девизом "За нравственные идеалы, за возвышение души человека". Три года назад руководство форума и правительство Севастополя подписало бессрочный договор о сотрудничестве, согласно которому "Золотой витязь" становится генеральным провайдером культурных программ города, после подписания договора кинофорум регулярно проводится в Севастополе. Помимо этого, "Золотой Витязь" объединяет кино, театр, музыку, литературу, изобразительное искусство и проводит свои мероприятия по всей России.