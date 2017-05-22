Президент Болгарии удостоил Гергиева почетного знака за вклад в болгарскую культуру

СОФИЯ, 22 мая. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Президент Румен Радев наградил дирижера Валерия Гергиева почетным знаком Президента Республики за его вклад в развитие духовности и болгарской культуры. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба главы государства.

"Хотел бы выразить вам глубокое уважение. Ваше искусство - это живая связь между поколениями", - сказал Радев, вручая знак отличия, глава республики пожелал маэстро "продолжать своей неисчерпаемой энергией и самоотдачей вдохновлять людей по всему миру".

Российский дирижер отметил, что возвращается в Болгарию после почти 30-летней паузы с огромным удовольствием. В понедельник Гергиев был также удостоен звания "Почетный доктор наук" Национальной музыкальной академии имени профессора Панчо Владигерова.

Вечером оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева открывает здесь 48-й международный фестиваль "Софийские международные недели", который проводится под патронажем главы государства. Гастроли театра в Болгарии организованы при участия Форума "Болгария - Россия".