Оливер Стоун считает фильм "Интервью с Путиным" призывом к миру

НЬЮ-ЙОРК, 22 мая. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Фильм о президенте России "Интервью с Путиным" - это призыв к миру, который выходит на экраны в разгар второй холодной войны. Так сам создатель фильма - американский режиссер Оливер Стоун - охарактеризовал в Facebook свою киноленту, которая с 12 июня в течение четырех дней подряд будет транслироваться на американском кабельном канале Showtime.

"Интервью с Путиным" - это четырехчасовая яркая кульминация мой странной жизни американского кинематографиста, - отметил Стоун. - Выходящий на экраны в самый разгар второй холодной войны и представляющий собой призыв к миру, этот фильм будет показан 12 июня на канале Showtime в США, а также в других странах, в том числе в Великобритании, Германии, Франции и Италии примерно в тот же период в июне".

Фильм, по словам Стоуна, выходит на экраны "на фоне опасений по поводу того, что США сползают к ситуации, когда реакция со стороны России становится все более вероятной". "Именно этого и хотят столь многие разъяренные американские неоконсерваторы и демократы - сторонники Хиллари (Клинтон - прим. ТАСС)", - пишет он.

"Почему? Стоит ли этот гнев того, чтобы подталкивать мир к краю ядерной пропасти? Они ненавидят Трампа или же они в действительности ненавидят русских? И почему они объединили эти две темы?" - задается вопросом режиссер.

Причина напряженности - в политике Обамы

Ссылаясь на американских аналитиков, кинорежиссер подчеркивает, что причиной нынешней напряженности стала "самая опасная и ошибочная политика" Барака Обамы: принятое им в 2009 году решение начать процесс модернизации американского ядерного арсенала, предназначенного для нанесения первого ядерного удара по России с целью уничтожить российские шахтные пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет.

"В нашем документальном фильме Путин ясно дает понять зрителям, чего именно мы пытаемся добиться с нашими системами ПРО в Восточной Европе, - пишет далее кинорежиссер. - Это нарушило существовавшее столь долго ощущение паритета".

"Посмотрите на приведенными в фильме карты и на ту удавку, которую США набросили на Россию с помощью нашего ядерного арсенала, и вы начнете понимать, что бы вы чувствовали, окажись на месте России, - подчеркивает он. - Россия едва ли представляет для нас угрозу. Это мы представляем угрозу для России".

Фильмография Стоуна

Оливер Стоун является режиссером таких фильмов, как "Уолл Стрит: Деньги не спят" (Wall Street: Money Never Sleeps, 2010), "Башни-близнецы" (World Trade Center, 2006), "Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе" (JFK, 1991), "Взвод" (Platoon, 1986). Он трижды получал премии Американской академии киноискусств "Оскар", удостаивался также призов Берлинского и Венецианского кинофестивалей.

В 2016 году Стоун выпустил документальный фильм "Украина в огне" о событиях в этой стране, которые произошли в 2014 году. Он выступил в качестве продюсера фильма и взял для него интервью у Путина, а также у бывшего президента Украины Виктора Януковича.