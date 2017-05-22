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Кустурица получил высшую награду кинофорума "Золотой Витязь"

Культура
22 мая, 20:27 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Андрей Мединский

Во вторник новый фильм режиссера "По млечному пути" станет первой картиной, которая будет показана в рамках кинофорума

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Эмир Кустурица

Эмир Кустурица

© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 мая. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Высшая награда Международного кинофорума "Золотой Витязь" - Золотая медаль за выдающийся вклад в кинематограф имени Сергея Бондарчука - присуждена сербскому режиссеру Эмиру Кустурице. Об этом в Севастополе на торжественном открытии XXVI Международного кинофорума "Золотой Витязь" объявил президент фестиваля - народный артист России Николай Бурляев.

"Я очень рад, что и в этом году высшая награда "Золотого Витязя" попадает в достойнейшие руки. Я был у Эмира Кустурицы недавно, и он обещал прибыть в Севастополь, но не смог, поэтому мне придется вылететь в Белград и там вручить эту награду", - сказал Бурляев со сцены Русского драматического театра им. Луначарского.

Во вторник новый фильм Кустурицы "По млечному пути" станет первой картиной, которая будет показана в рамках кинофорума. Бурляев отметил, что эта кинолента демонстрируется в рамках конкурсной программы кинофестиваля. Помимо фильма сербского режиссера, в конкурсе фестиваля принимают участие еще более 180 картин от авторов из многих стран мира, на внеконкурсной программе - более 40 картин. Также на кинофоруме состоится круглый стол "Новая государственная культурная политика России - возрождение кинематографа", итоги которого планируется представить президенту РФ Владимиру Путину.

В программе кинофорума - встречи с артистами и режиссерами, ретроспективные показы кинокартин, концерты. В числе участников - народные артисты России Сергей Никоненко, Сергей Шакуров, Андрей Соколов, заслуженные артисты России Владимир Зайцев, Ольга Кабо, Эвклид Кюрдзидис, народный артист Республики Беларусь Владимир Гостюхин, народный артист Украины Михаил Голубович, актеры театра и кино Сергей Маховиков и Инга Шатова, Иркутский театр народной драмы под руководством заслуженного артиста России Михаила Корнева. Специальные гости кинофорума - Гойко Митич - актер, режиссер (Сербия, Германия) и исполнительница одной из главных ролей в фильме "По млечному пути", сербская актриса Слобода Мичалович.

Международный кинофорум "Золотой Витязь" проходит под девизом "За нравственные идеалы, за возвышение души человека". Три года назад руководство форума и правительство Севастополя подписало бессрочный договор о сотрудничестве, согласно которому "Золотой витязь" становится генеральным провайдером культурных программ города, после подписания договора кинофорум регулярно проводится в Севастополе. Помимо этого "Золотой Витязь" объединяет кино, театр, музыку, литературу, изобразительное искусство и проводит свои мероприятия по всей России.

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