Финалистами конкурса фестиваля "Интермузей" стали 20 музейных проектов

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Финалистами фестиваля "Интермузей 2017", который пройдет в ЦВЗ "Манеж" с 23 по 29 мая под девизом "Музей будущего", стали 20 музейных проектов. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил директор Государственного исторического музея, председатель жюри фестиваля Алексей Левыкин.

"Первоначально было подано 265 заявок на участие в фестивале, это 500 презентаций в различных номинациях. Уровень конкуренции очень возрос, отбор был сложным - многие музеи из регионов, небольшие музеи предложили очень интересные проекты. Сейчас отобрано 20 презентаций, в составе номинантов, финалистов - как крупнейшие наши музеи, так и представители регионов", - сказал Левыкин.

Участниками фестиваля станут представители 25 зарубежных стран, а также всех федеральных округов России. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил первый заместитель министра культуры РФ, председатель оргкомитета "Интермузей 2017" Владимир Аристархов.

"Интермузей" является крупнейшим в мире событием музейной отрасли. Уже в 19-й раз мы проводим этот фестиваль, и с каждым годом его масштаб возрастает: если в 2015 году зарегистрировалось 286 музеев, то в этом году уже 348. Будут представлены музеи из всех федеральных округов и из 25 стран ближнего и дальнего зарубежья. Из них на выставке действуют 10 иностранных стендов, а еще 15 стран будут представлены официальными делегатами и экспертами", - сказал Аристархов.

Руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский отметил "колоссальный интерес" горожан к мероприятию. Благодаря широкой географии участников фестиваля, площадка сможет пропагандировать туризм.

"Стараемся дать пространство музеям, которые приезжают из регионов, потому что крайне интересно за несколько дней увидеть все то, чем богата наша страна. Это некий гид по нашему туризму, многие определяют места своего посещения именно на этой выставке", - подчеркнул он.

Жюри выберет лучших

Всего во второй этап конкурса по решению жюри вышел 151 музей. Все они получили право представить свои экспозиции на "Интермузее" и продолжить борьбу в пяти номинациях: "Лучший научно-исследовательский проект", "Лучший проект в сфере музейного образования", "Лучший проект в сфере информационных технологий", "Лучший проект, направленный на социальное взаимодействие" и Гран-при. Среди музеев, претендующих на награды в этих категориях, - Областной краеведческий музей им. И. Гончарова, Новгородский музей- заповедник Ульяновский, музея-усадьба Л. Толстого "Ясная поляна", ГМИИ им. А. С. Пушкина, Петергоф, Третьяковка, Дарвиновский музей и Музей Мирового океана.

Финалистам предстоит защищать свои проекты в ходе последнего третьего этапа конкурса 27 мая.

Расширение географии

Структура фестиваля по традиции включает экспозиционную часть, деловую и культурную программы. Программа фестиваля в этом году существенно расширится, в том числе территориально.

Конференции, лекции и творческие встречи пройдут также в залах ближайших к "Манежу" музеев: Государственного исторического музея, Музея архитектуры им. А. Щусева и Музеев Московского Кремля, где пройдет международная конференция о музейной реставрации. В этих же музеях откроются специально подготовленные к "Интермузею" выставки - номинантов премии в области современного искусства "Инновация" в Музее архитектуры имени А. Щусева, "За други своя" к 140-летию освобождения Болгарии в Историческом и "Гений места" в ЦВЗ "Манеж" к его 200-летию.

А Благотворительный фонд В. Потанина представит на "Интермузее" уже ставший традиционным форум "Музейный гид".