В Москве начался Международный театральный фестиваль имени Чехова

МОСКВА, 23 мая. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. 24 мая в Москве начинается Международный театральный фестиваль имени А. П. Чехова. Программе мероприятия и его участникам, в числе которых Питер Брук, Робер Лепаж, Филипп Жанти, внук великого Чарли Чаплина Джеймс Тьере и другие мировые знаменитости, была посвящена пресс-конференция в столичном отеле "Гранд Марриотт".

"Несмотря на 13-й порядковый номер, предстоящий фестиваль станет для нас юбилейным", - сообщил в интервью ТАСС генеральный директор смотра Валерий Шадрин. Он напомнил, что Чеховский фестиваль был учрежден в 1992 году, так что в 2017 году ему исполнится 25 лет. За это время отечественному зрителю было представлено более более 500 спектаклей театров из 52 стран, а сам Чехов-фест справедливо занял почетное место среди крупнейших театральных форумов мира.

"Программу такого широкого показа высших достижений мирового сценического искусства формировать очень непросто, поэтому изначально было решено проводить Чехов-фест раз в два года", - пояснил Шадрин, добавив, что все годы своего существования фестиваль проходит при поддержке правительства Российской Федерации, правительства Москвы, Министерства культуры РФ и департамента культуры города Москвы, а также правительственных и неправительственных организаций зарубежных стран.

Что касается юбилейных мероприятий Чеховского фестиваля, то, по словам Шадрина, первое из них уже состоялось. "Я имею в виду фотовыставку, которая с 19 мая развернута на Чистопрудном бульваре", - уточнил гендиректор фестиваля.

Уличная экспозиция включила более 80 фотографий из архива Чеховского фестиваля, Международной конфедерации театральных союзов, а также снимки, предоставленные отечественными и зарубежными театрами. На них запечатлены наиболее яркие моменты и события двенадцати прошедших фестивалей, состоявшихся в Москве с 1992 года.

В течение двух месяцев на фестивале покажут 22 спектакля разных жанров из Аргентины, Бразилии, Великобритании, Германии, Канады, Кубы, Киргизии, Нидерландов, России, США, Тайваня, Франции, Южной Кореи, Эстонии, сообщил Шадрин. Он также отметил, что по традиции Чехов-фест проведет и региональную программу: покажет свои спектакли еще в двух городах России - Воронеже и Екатеринбурге.

Мировая серия

Откроется Чехов-фест 24 мая на Новой сцене Большого театра оперой Моцарта "Волшебная флейта". Ее привезет театр "Комише опер Берлин", который приедет в Москву после долгого перерыва. Авторами идеи и постановщиками спектакля стали художественный руководитель "Комише опер" Барри Коски, а также режиссер Сьюзан Андрейд и художник Пол Бэррит.

"Так совпало, что визит "Комише опер" ознаменует 25-летие установления культурных связей между Москвой и Берлином", - сообщил гендиректор Чехов-феста. По его словам, в российскую столицу прибудет творческая группа "Волшебной флейты" в количестве 164 человек, а сам спектакль с успехом уже гастролировал в 16 городах планеты.

Как всегда, интересно представлено в программе Чехов-феста театральное искусство Франции. Так, Театр "Комеди Франсез" покажет романтическую драму Виктора Гюго "Лукреция Борджиа" в постановке Дени Подалидеса и сценографии Эрика Рюфа. Также из Парижа прибудет Театр де ля Виль, который представит спектакль "Шесть персонажей в поисках автора" Луиджи Пиранделло в режиссуре Эмманюэля Демарси-Мота.

А Театр "Буфф дю Нор" привезет спектакль "Поле битвы". Его поставили Питер Брук и Мари-Элен Этьен по мотивам древнеиндийского эпоса "Махабхарата" и пьесе Жан-Клода Карьера, рассказал гендиректор Чеховского фестиваля.

"Свои новые спектакли покажут хорошо знакомые нам и любимые нашим зрителем выдающийся французский кукольник Филипп Жанти и замечательный клоун, акробат и мим, внук великого Чарли Чаплина, - Джеймс Тьере", - продолжил Шадрин. Среди старых знакомцев он также назвал одного из ведущих британских режиссеров Деклана Доннеллана, который на этот раз даст зрителям возможность увидеть спектакль "Зимняя сказка" Шекспира, поставленный им в его театре "Чик бай Джаул".

"Приедет к нам и еще один наш любимец - всемирно известный канадский режиссер Робер Лепаж, он сыграет спектакль "887", где сам выступает автором, режиссером, художником и исполнителем", - отметил Шадрин. По его словам, будут и другие коллективы и исполнители из разных стран, которые прежде уже участвовали в Чеховском фестивале.

Впервые на Чехов-фесте

Шадрин перечислил тех, кто впервые представит свое искусство на Чехов-фесте. "Впервые нашим гостем станет нидерландский режиссер Иво ван Хове, - сообщил он. - За творчеством этого мастера давно и пристально следят поклонники театра всего мира. Зрители нашего фестиваля увидят его спектакль "Тайная сила" по одноименному роману Луи Куперуса".

Впервые в программу Чеховского фестиваля включен спектакль кубинской труппы. Компания Акоста Данца, созданная выдающимся современным танцовщиком Карлосом Акостой, представит четыре одноактных балета хореографов Марианелы Боан, Сиди Ларби Шеркауи, Гойо Монтеро и самого Карлоса Акосты. Это первая работа коллектива, который, по мнению его создателя, призван возродить славу кубинского балета.

В рамках фестиваля зрители также увидят постановки из Тайваня и Южной Кореи. Театр Перкуссионной музыки Джу Перкашн Груп в сотрудничестве с Национальным оперным театром Го Гуан (Тайвань) создали уникальное театрально-музыкальное представление "Мулань", соединив национальные традиции и современность в своей неповторимой исполнительской манере. На пересечении традиционного и современного искусства выстроен и спектакль "Даркнесс Пумба" Театра современного танца "Модерн Тэйбл" из Южной Кореи - в нем традиционный корейский вокал соседствует с танцем в стиле контемпорари.

А вот американская труппа выступит в полном соответствии в названием Чеховского фестиваля. Театр "Мувмент Базар" из Лос-Анджелеса (США) предложит зрителям спектакль "Перрон №3", в основе которого - оригинальный текст по мотивам пьесы Чехова "Три сестры", созданный Ричардом Алджером, режиссер спектакля - Тина Кронис. Это не первое обращение коллектива к творчеству русского писателя и драматурга - в репертуаре театра также есть оригинальные сценические прочтения "Чайки", "Дяди Вани" и "Вишневого сада".

К 100-летию Юрия Любимова

По традиции в программу Чеховского фестиваля вошел спектакль, ставший победителем Молодежного театрального форума стран СНГ, Балтии и Грузии, который раз в три года проводит Международная конфедерация театральных союзов (МКТС) под эгидой и при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС). Первую премию второго Форума, состоявшегося в 2015 году в Минске, и право стать участником Чеховского фестиваля получил спектакль "Чистый разум / Укуси меня" Компании Nii и Нового театра Тарту (Эстония), автор и режиссер постановки - Ренате Кеэрд, сообщил Шадрин.

Еще один проект МКТС в программе XIII Фестиваля - "Демон" по произведениям М. Ю. Лермонтова "Демон" и "Герой нашего времени". Постановка осуществлена совместно с Государственным Национальным Русским театром драмы им. Ч. Айтматова (Киргизия) при поддержке МФГС. Режиссер спектакля - Владимир Панков.

Чеховский фестиваль выступил инициатором создания и продюсером театрального проекта, посвященного 100-летию со дня рождения режиссера Юрия Любимова (1917-2014). Спектакль предложили поставить Анатолию Васильеву, режиссер остановился на повести Э. Хемингуэя "Старик и море", которую сам адаптирует для сцены. Постановка осуществляется в сотрудничестве с Государственным академическим театром им. Евг. Вахтангова. Мировая премьера состоится на закрытии XIII Чеховского фестиваля 19 и 20 июля.