Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.05:
$ 56.56
€ 63.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Новый роман Бориса Акунина "Седмица Трехглазого" выйдет в июне

Культура
23 мая, 15:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, мая. /ТАСС

Как сообщили в издательстве, роман является художественной иллюстрацией тома "История Российского государства. Семнадцатый век"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Писатель Григорий Чхартишвили (Борис Акунин)

Писатель Григорий Чхартишвили (Борис Акунин)

© Сергей Карпов/ТАСС

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Новый роман в традициях фандоринского цикла писателя Бориса Акунина "Седмица Трехглазого" выйдет в продажу в июне. Об этом сообщили в пресс-службе издательской группы "Эксмо-АСТ".

"Новый роман Бориса Акунина "Седмица Трехглазого" является художественной иллюстрацией тома "История Российского государства. Семнадцатый век", изданного в ноябре 2016 года, - отметили в пресс-службе. - Классический - в лучших традициях фандоринского цикла - детектив, сюжет которого разворачивается на фоне бурного периода отечественной истории".

По сюжету, сирота Маркел, пережив в юности множество приключений, взрослеет и становится государевым человеком. Ему подчиняется вся московская стража, он отвечает за городской порядок и расследование преступлений. Главный герой раскрывает злодеяние за злодеянием, а перед глазами читателя между тем проходит не только череда невероятных похождений "старомосковского Шерлока Холмса", но и весь семнадцатый век, с его войнами, лихими разбойниками и знаменитыми бунтами.

По словам Акунина, проект "История Российского государства" будет его основной работой в течение десяти лет. "Речь идет о чрезвычайно нахальной затее, потому что у нас в стране есть только один пример беллетриста, написавшего историю Отечества, - Карамзин. Пока только ему удалось заинтересовать историей обыкновенных людей", - приводит слова Акунина пресс-служба.

Первый том проекта - "История Российского государства. От истоков до монгольского нашествия" вышел в ноябре 2013 года. Вторая историческая книга серии появилась через год. Третий том "От Ивана III до Бориса Годунова. Между Азией и Европой" был издан в декабре 2015 года. Главная цель проекта "сделать пересказ истории объективным и свободным от какой-либо идеологической системы при сохранении достоверности фактов".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Акунин, Борис
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Фото
16
"Величайшее шоу на земле": последнее выступление Цирка Барнума и братьев Ринглинг
18
Звезды оперы и джазовый оркестр: в Москве прошел юбилейный Венский бал
8
Пять украденных из музея в Ивановской области картин Левитана возвращены в экспозицию
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
У полиции есть информация о личности исполнителя теракта в Манчестере
2
Стоимость акцизной марки для сигарет увеличилась на 50 рублей
3
Reuters: взрыв на стадионе в Манчестере мог устроить смертник
4
Теракт на стадионе в Манчестере. Хроника событий
5
"Мегафон" компенсирует абонентам потери от сбоя бесплатным трафиком и связью
6
В Манчестере задержали подозреваемого в причастности к теракту
7
Китайский батискаф погрузился в Марианский желоб на в 4,8 тысячи метров
Темы дня
Загрузка...
Реклама