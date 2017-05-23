Новый роман Бориса Акунина "Седмица Трехглазого" выйдет в июне

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МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Новый роман в традициях фандоринского цикла писателя Бориса Акунина "Седмица Трехглазого" выйдет в продажу в июне. Об этом сообщили в пресс-службе издательской группы "Эксмо-АСТ".
"Новый роман Бориса Акунина "Седмица Трехглазого" является художественной иллюстрацией тома "История Российского государства. Семнадцатый век", изданного в ноябре 2016 года, - отметили в пресс-службе. - Классический - в лучших традициях фандоринского цикла - детектив, сюжет которого разворачивается на фоне бурного периода отечественной истории".
По сюжету, сирота Маркел, пережив в юности множество приключений, взрослеет и становится государевым человеком. Ему подчиняется вся московская стража, он отвечает за городской порядок и расследование преступлений. Главный герой раскрывает злодеяние за злодеянием, а перед глазами читателя между тем проходит не только череда невероятных похождений "старомосковского Шерлока Холмса", но и весь семнадцатый век, с его войнами, лихими разбойниками и знаменитыми бунтами.
По словам Акунина, проект "История Российского государства" будет его основной работой в течение десяти лет. "Речь идет о чрезвычайно нахальной затее, потому что у нас в стране есть только один пример беллетриста, написавшего историю Отечества, - Карамзин. Пока только ему удалось заинтересовать историей обыкновенных людей", - приводит слова Акунина пресс-служба.
Первый том проекта - "История Российского государства. От истоков до монгольского нашествия" вышел в ноябре 2013 года. Вторая историческая книга серии появилась через год. Третий том "От Ивана III до Бориса Годунова. Между Азией и Европой" был издан в декабре 2015 года. Главная цель проекта "сделать пересказ истории объективным и свободным от какой-либо идеологической системы при сохранении достоверности фактов".