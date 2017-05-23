В России появился первый литературный интернет-канал Литклуб.TV

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Первый в России интернет-канал Литклуб.TV, посвященный литературе, писателям и поэтам, начал вещание. Об этом ТАСС сообщил заместитель генерального директора Генеральной дирекции международных книжных выставок-ярмарок Владек Дарман.

"Канал работает в тестовом режиме, официально мы его запускаем 24 мая, в День славянской письменности и культуры, - сказал Дарман. - Литклуб.TV представляет программы с участием авторов современной литературы". "Для Генеральной дирекции очень важно появление такого интересного телепродукта, - продолжил он. - Аудитория читателей, поклонников литературы сможет познакомиться с любимыми авторами, это канал, на котором не будет никакой агрессии, это большой подарок для почитателей поэзии и прозы".

По данным Дармана, в ближайшее время гостями передач станут писатели Павел Басинский, Татьяна Устинова, Владимир Вишневский, критик Игорь Волгин, режиссеры Юрий Грымов, Борис Грачевский и многие другие.

Главный редактор канала Дмитрий Кравчук в беседе с ТАСС отметил, что задача канала - предоставление авторам возможности для выступлений в новом формате. "На сегодняшний день проект Литклуб.TV уникален, я не знаю ни одной студии или канала, которые специализировались бы именно на литературе, - сказал он. - Это первое литературное телевидение, которое адресовано как авторам, так и любителям современной литературы".

Формат позволит каждому поэту и писателю "донести до зрителей свое авторское прочтение, а читатели могут знакомиться не только с текстами, но и с личностями авторов". В эфир будут выходить авторские чтения, трансляции творческих вечеров, обучающие программы, где литературные критики проводят профессиональный разбор стихов молодых авторов.

Литклуб.TV - новый проект Российского союза писателей (РСП). Вещание осуществляется из офиса РСП на сайте www.litclub.tv.