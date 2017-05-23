Выставка Хаима Сутина пройдет в Пушкинском музее в сопровождении работ Греза и де Куннинга

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МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Ретроспектива французского художника русского происхождения, представителя Парижской школы Хаима Сутина, которая откроется в Государственном музее изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина 24 октября, пройдет в сопровождении работ предшественников и последователей. Об этом на пресс-конференции в посольстве Франции сообщила директор ГМИИ Марина Лошак.
"Мы показывали произведения Сутина на протяжении последних лет в разных проектах, на выставке "Парижская школа", потом в проекте из коллекции Вячеслава Кантора. Нынешняя выставка станет самой масштабной, мы покажем его непохожесть ни на кого другого, из чего он вырос и на кого повлиял, мы отражаем влияние Сутина на искусство последовавших художников", - рассказала она.
Всего на выставке будет представлено более 50 произведений - портреты, натюрморты и пейзажи самого Хаима Сутина в сопровождении работ классических художников, оказавших на него влияние.
В Пушкинском музее отмечают, что в его портретах прослеживается влияние художников Жана Фуке и Жака-Луи Давида, в натюрмортах - Рембрандта Харменса ван Рейна и Жана-Батиста Шардена, а в пейзажах - Никола Пуссена, Жан-Батиста Греза и Камиля Коро.
Все они также будут представлены на выставке своими работами, равно как и современные художники, вдохновившиеся творчеством Сутина. Среди них - Марк Ротко, Джексон Поллок и Вилемм де Кунинг.
Российские зрители смогут увидеть работы из крупнейших французских музеев - Музея Оранжери, Центра Помпиду, Музея современного искусства города Парижа, Лувра, а также частных российских и европейских коллекций.
Парижский музей Оранжери представит 20 произведений Сутина из 22, находящихся в постоянной экспозиции. У проекта двое кураторов: куратор-хранитель объединенного с музеем Оранжери музея Орсэ Клэр Бернарди и заведующая Отделом образовательно-выставочных проектов ГМИИ имени Пушкина Сурия Садекова. Таким образом французский и российский музеи заявили о начале своей совместной научной работы.