Вице-президент RIAA‬: в России заметен прогресс в защите авторских прав музыкантов

Вопрос защиты авторских прав, в особенности в индустрии музыки, приобретает все большую актуальность ввиду постоянно меняющейся конъюнктуры рынка звукозаписей. Каждый год появляются новые способы распространения аудиозаписей, невиданными темпами растет аудитория социальных сетей, ставших одновременно площадкой для рекламы и платформой для реализации записей. И это заставляет задуматься о новых вызовах, с которыми сталкиваются в настоящее время звукозаписывающие компании, музыканты, исполнители и другие игроки музыкальной индустрии.

В США интересы звукозаписывающей индустрии представляет Американская ассоциация звукозаписывающих компаний (Recording Industry Association of America, RIAA), следящая за выполнением законов в сфере защиты авторских прав, лоббирующая интересы крупнейших игроков индустрии и разрабатывающая способы борьбы с пиратством. Организация также известна тем, что на протяжении 60 лет присваивает "золотой" и "платиновый" статусы музыкальным альбомам и синглам в Соединенных Штатах.

ТАСС побеседовал с вице-президентом по коммуникациям RIAA Карой Дакворт, которая рассказала о некоторых проблемах, с которыми сталкивается на сегодняшний день индустрия, а также прокомментировала ситуацию с защитой авторских прав в России и дала пару советов читателям ТАСС по поводу того, как помочь музыкантам бороться с правонарушителями.

YouTube как одна из главных угроз

В первую очередь Дакворт коснулась наиболее серьезной проблемы, с которой приходится иметь дело музыкантам и организациям, отстаивающим их интересы. Как ни странно, в этом контексте значительную угрозу представляет всемирно известный портал YouTube. Видеохостинг является одним из самых популярных и востребованных музыкальных сервисов, однако из-за него происходит обесценивание музыки, а музыканты теряют часть заработка.

"Я бы сказала, что наиболее серьезная проблема, с которой нам приходится сталкиваться, — это обесценивание музыки из-за некоторых музыкальных сервисов, таких как YouTube, которые прячутся за устаревшими американскими законами, позволяющими им осуществлять значительно заниженные выплаты музыкантам, — констатировала эксперт. — YouTube в настоящее время представляет собой один из самых популярных и востребованных музыкальных сервисов, и в этой связи ему следует платить музыкантам адекватные деньги за использование их произведений, которые, по сути, и делают сервис таким востребованным".

"К слову, 19 из 20 самых популярных видеозаписей за всю историю YouTube — музыкальные клипы. Однако вместо этого они (портал) платят музыкантам куда меньше, чем конкурирующие площадки. Это система, направленная против исполнителей и музыкантов", — убеждена Дакворт.

Портал YouTube за последние годы в действительности заинтересовал огромное число пользователей, увлекающихся музыкой. Причем если раньше речь шла лишь о музыкальных клипах, то в настоящее время на сайте существует огромное количество аудиозаписей без видеоряда, которые можно бесплатно прослушивать, пока страница пользователя активна. Не так давно сервис обратил внимание на спрос подписчиков и пошел еще дальше, предложив за отдельную плату слушать музыку в фоновом режиме (даже когда страница неактивна. — Прим. ТАСС). Эта услуга на сегодняшний день доступна пока лишь в некоторых странах, главным образом в США.

В прошлом году с призывом к Конгрессу США пересмотреть Закон об авторском праве в век цифровых технологий, регулирующий защиту авторских прав в интернете, выступили не только звукозаписывающие компании, но и порядка 180 известных исполнителей, таких как рок-группа U2 и поп-певица Тейлор Свифт. Поводом для их недовольства стали именно низкие отчисления сервиса YouTube музыкантам, из-за чего, по их мнению, многие лишаются значительной части заработка.

Эволюция пиратства

Власти многих стран, равно как и организации, отстаивающие интересы правообладателей, пытаются бороться с нелегальным распространением аудиозаписей в Сети, причем едва ли не самым распространенным способом нелегальной загрузки музыки долгое время считались пиринговые файлообменные сети (торренты). Вместе с тем по мере того, как технологии идут вперед, появляются новые способы прослушивания аудиозаписей, что, в свою очередь, порождает и новые способы их нелегального скачивания.

Так, например, RIAA в этом году отказалась от использования Cистемы оповещений о нарушениях авторского права (Copyright Alert System, CAS), которая предполагала рассылку предупреждений незаконно скачивающим через торренты музыку и раздающим ее другим этим же способом. По словам Дакворт, случаев нелегального распространения аудиозаписей через пиринговые сети становится меньше, поэтому имеет смысл перенаправить усилия и сконцентрироваться на борьбе в рамках других площадок.

"CAS подразумевала отправку нашей организацией уведомлений крупнейшим американским интернет-провайдерам о том, что их клиенты были замечены за нелегальным скачиванием музыки, после чего провайдеры переправляли эти предупреждения самим нарушителям, — пояснила она. — Эта система задумывалась по большей части для борьбы против пиратства в пиринговых файлообменных сетях, но на сегодняшний день при помощи этого способа музыку распространяют все реже, поэтому мы посчитали, что CAS себя изжила и наши усилия по борьбе с пиратством могут быть полезнее где-то еще", — сказала Дакворт. При этом она обратила внимание на то, что торренты все равно считаются значительной угрозой, несмотря на снижение активности пиратов в этом сегменте.

"Пиратство остается одной из основных проблем, особенно учитывая, насколько оно в наше время эволюционировало: взять, например, мобильные приложения или веб-сайты, позволяющие вести запись или скачивать потоковое аудио", — подчеркнула специалист.

Защита авторских прав в России

По словам Дакворт, в РФ прогресс в вопросе защиты авторских прав музыкантов и исполнителей заметен, особенно в рамках крупнейшей социальной сети "ВКонтакте", однако на этом направлении необходимо еще многое сделать.

"Думаю, что в целом по этому вопросу есть прогресс, особенно касаясь социальной сети "ВКонтакте", — сказала она. — Однако предстоит еще многое сделать. Один позитивный шаг, к сожалению, не устраняет проблем в других сферах, где требуется что-то изменить, особенно если речь идет о цифровом пиратстве".

Дакворт при этом обратила внимание на то, что ряд российских веб-сайтов по-прежнему фигурирует в Специальном отчете 301, который ежегодно публикуется аппаратом представителя США на торговых переговорах. В нем перечислены сайты, нарушающие авторские права американских компаний. "ВКонтакте" в этом списке с 2011 года.

"Для того, чтобы бороться с нелегальной активностью, необходимо неукоснительное следование законам и более строгий контроль в сфере авторского права. Незаконная деятельность подвергает риску местное музыкальное сообщество и экономику, угрожая инвестициям в российскую индустрию музыки", — заметила она.

Соцсети как маркетинговый инструмент

По словам вице-президента RIAA, социальные сети играют значительную роль в современной индустрии музыки и являются ценным маркетинговым инструментом: исполнители могут с их помощью делиться информацией о предстоящих концертах, о выходе новых альбомов, входить в контакт с поклонниками и многое другое. Однако, на ее взгляд, слишком увлекаться этим музыкантам все же не стоит.

"Как мы прекрасно знаем, музыка и музыканты являются своего рода двигателем социальных сетей. К слову, мы даже создали специальный веб-сайт, который этому посвящен (http://www.musicfuels.com). Больше всего подписчиков в "Твиттере", "Фейсбуке" и "Инстаграме" именно у музыкантов", — отметила Дакворт.

"Поклонники связываются со своими кумирами через социальные сети, которые играют чрезвычайно важную роль и оказывают влияние на артистов. С помощью социальных сетей они объявляют о выходе новых синглов и альбомов, делают важные заявления, напрямую общаются с поклонниками и так далее. При правильном обращении это очень ценный маркетинговый инструмент", — продолжила она.

"Вместе с тем я думаю, что чрезмерное увлечение одним этим аспектом может оказаться вредным, если тот или иной артист слишком поглощен соцсетями. Но в целом социальные сети на сегодняшний день являются одним из многих необходимых инструментов для того, чтобы обнародовать музыку и поддерживать интерес поклонников", — считает эксперт.

Что делать, чтобы помочь музыкантам?

Дакворт также дала пару советов по поводу того, каким образом люди могут помочь своим любимым музыкантам и исполнителям защитить их авторские права.

"Используйте легальные источники для скачивания музыки. Я думаю, это лучший способ помочь защитить любимых исполнителей или группы. Слушайте композиции из лицензированных сервисов потокового аудио или приобретайте музыкальные альбомы на авторизованных электронных площадках или в розничных магазинах", — сказала она.

"Кроме того, купите билет на концерт, чтобы увидеть их вживую, подпишитесь на своего кумира в социальных сетях и не молчите, если узнаете о краже музыки: сообщите в полицию или местную организацию, отвечающую за торговлю звукозаписями", — добавила эксперт.

Борис Макаров, корреспондент ТАСС в Вашингтоне