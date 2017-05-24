Komische Oper Berlin откроет Международный фестиваль имени Чехова в Москве

МОСКВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Международный театральный фестиваль имени Чехова откроется в среду в Москве на Новой сцене Государственного академического Большого театра России (ГАБТ), где Komische Oper Berlin представит "Волшебную флейту" Моцарта.

"Наш фестиваль пройдет в 13-й раз, но при этом отметит свое 25-летие", - сказал ТАСС генеральный директор "Чехов-феста" Валерий Шадрин. Он пояснил, что возглавляемый им смотр учрежден в 1992 году и с тех пор проводится раз в два года.

Знаменательным назвал Шадрин и тот факт, что нынешний форум откроется вступлением именно Komische Oper Berlin, которая давно не была в Москве. К тому же, так совпало, что в 2017 году исполняется 25 лет не только "Чехов-фесту", но и партнерству, установленному между Москвой и Берлином.

"Тесные отношения в области культуры, сложившиеся между Германией и Россией, хорошо работают, опираясь на давние традиции", - подтвердил временный поверенный в делах ФРГ в РФ Андреас Майтцнер. Дипломат отметил, что "в Германии Чехов как автор очень известен, его книги издают, читают, а театры ставят его пьесы". В Баденвайлере, маленьком немецком городке, где короткое время лечился и скончался Антон Павлович Чехов, создан мемориал в память о русском писателе. Сделав акцент на связях между Германией и Чеховым, дипломат подчеркнул значимость приглашения Komische Oper на фестиваль.

Для показа выбрана опера Моцарта "Волшебная флейта". Авторами идеи и постановщиками спектакля стали художественный руководитель Komische Oper Барри Коски, а также режиссер Сьюзан Андрейд и художник Пол Бэррит. Их совместными усилиями создана замечательная постановка, считает директор Komische Oper Филип Брекинг. По его словам, спектакль с успехом объехал уже много стран, Москва станет 16-м городом, где зрители увидят необычную версию "Волшебной флейты".

Чеховский фестиваль продлится в Москве в течение почти двух месяцев - вплоть до 20 июля. За это время москвичам будет показано 22 спектакля разных жанров из Аргентины, Бразилии, Великобритании, Германии, Канады, Кубы, Киргизии, Нидерландов, России, США, Тайваня, Франции, Южной Кореи, Эстонии. По традиции "Чехов-фест" проведет и региональную программу: покажет свои спектакли еще в двух городах России - Воронеже и Екатеринбурге. Смотр проходит при поддержке правительства Российской Федерации, правительства Москвы, Министерства культуры РФ и департамента культуры города Москвы, а также правительственных и неправительственных организаций зарубежных стран.