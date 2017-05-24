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СМИ: певица Ариана Гранде прервала гастроли и вернулась в США

Культура
24 мая, 7:06 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Наталья Славина

По данным газеты The New York Post, певица психологически опустошена и "эмоционально разбита" после теракта в Манчестере

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НЬЮ-ЙОРК, 24 мая. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Американская певица и актриса Ариана Гранде, после концерта которой на крытом стадионе Манчестера (Великобритания) произошел теракт, прервала гастрольный тур и вернулась на родину, в США. Об этом сообщает газета The New York Post.

По ее данным, 23-летняя певица психологически опустошена и "эмоционально разбита", до сих пор пребывает в шоке от случившегося, учитывая тот факт, что большинство погибших были молодыми людьми и ее поклонниками. Вместе с певицей на концерте в Манчестере присутствовала ее мама, Джоан Гранде, которая, по свидетельству очевидцев, оказывала помощь зрителям сразу после прогремевшего взрыва. Концерт в Манчестере проходил в рамках большого мирового тура под названием Dangerous Woman ("Опасная женщина"). 25 и 26 мая должны были состояться выступления Арианы Гранде в Лондоне на стадионе The O2 Arena, расположенном в центре развлекательного комплекса полуострова Гринвич.

Однако певица приняла решение приостановить тур, руководствуясь вопросами безопасности проведения следующих концертов с участием большого количества зрителей, а также из-за своего психологического состояния. После гастролей по Великобритании в ближайшие недели планировались выступления Арианы в Бельгии, Польше, Германии, Швейцарии, Франции и многих других странах. График тура был расписан вплоть до конца сентября.

Взрывное устройство на крытом стадионе "Манчестер-Арена" - одной из самых посещаемых концертных площадок в мире, вмещающей 21 тыс. человек - сработало примерно в 22:35 по местному времени (00:35 мск вторника) сразу после того, как Ариана покинула сцену по окончании концерта. Бомба разорвалась в фойе недалеко от входа, через который зрители покидали стадион. Жертвами теракта стали 22 человека, еще 59 получили ранения. Сама певица не пострадала, но призналась, что шокирована произошедшим.

"Я разбита. От всего сердца говорю, что мне очень жаль. У меня нет слов", - написала исполнительница на своей официальной странице в Twitter. Пресс-секретарь Гранде сообщил, что команда певицы проводит собственное расследование произошедшего.

После теракта десять крупнейших концертно-спортивных залов Великобритании, в том числе в Лондоне, Бирмингеме, Ливерпуле, Глазго и Ньюкасле, объявили об усилении мер безопасности. Согласно заявлению руководства зала The O2 Arena, где запланированы концерты Гранде, повышены меры безопасности для всех мероприятий. "Ариана должна выступить на O2 в четверг и пятницу, и мы дадим рекомендации, как только получим информацию о статусе этих шоу", - приводит газета The Daily Express сообщение организаторов.

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Теракт на стадионе "Манчестер-Арена"
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