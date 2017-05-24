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В Аргентине открылся музыкальный фестиваль с участием юных исполнителей из России

Культура
24 мая, 7:22 UTC+3 БУЭНОС-АЙРЕС /Корр. ТАСС, Елена Кондратьева

На фестивале выступят стипендиаты благотворительного фонда Владимира Спивакова 11-летний трубач Александр Рублев и 10-летняя флейтистка Елена Криворотова

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БУЭНОС-АЙРЕС, 24 мая. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Международный юношеский музыкальный фестиваль открылся во вторник в аргентинском городе Пуэрто-Игуасу. В этом году в нем принимают участие около 700 молодых артистов из разных стран, в том числе из России.

Первыми на сцену вышли хор и оркестр из Пуэрто-Игуасу. Кроме того, в день открытия на фестивале выступили музыканты из Зимбабве, играющие на маримбе - ударном музыкальном инструменте, похожем на ксилофон. Главным событием вечера стала опера "Мальчик-с-пальчик" Ханса Вернера Хенце в исполнении артистов из детского хора знаменитого аргентинского театра "Колон".

В пятницу на фестивале выступит 11-летний трубач Александр Рублев, являющийся стипендиатом благотворительного фонда Владимира Спивакова и победителем многих международных и российских конкурсов исполнителей. "Мне очень понравился первый день фестиваля, понравилась атмосфера. Было очень интересно. Рядом было много детей из других стран, и мы общались по-английски или через переводчика", - отметил ученик музыкальной школы имени Гнесиных в беседе с корреспондентом ТАСС.

Кроме того, Россию на фестивале представляет 10-летняя флейтистка Елена Криворотова, также являющаяся стипендиатом фонда Спивакова и лауреатом международных конкурсов. Оба юных музыканта выступят с сольными номерами, а также примут участие в финальном гала-концерте, который пройдет под открытым небом на фоне всемирно известных водопадов Игуасу 27 мая.

Рублев и Криворотова стали победителями отборочного конкурса, который проводят организаторы фестиваля. В общей сложности заявки подали более 370 юных музыкантов со всего мира. Из них по итогам зрительского голосования путевки на фестиваль получили три солиста, еще трех победителей определило профессиональное жюри.

За пять дней фестиваля на нем выступят 11 солистов, девять оркестров, три хора и два танцевальных коллектива из Аргентины, России, Бразилии, Китая, США, Франции, Зимбабве, Колумбии, Великобритании и Перу. Праздник музыки проходит под патронатом министерства культуры, образования, науки и технологии аргентинской провинции Мисьонес, а также при финансовой поддержке Федерального совета по инвестициям Аргентины.

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