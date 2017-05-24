В Салехарде пройдет премьера фильма ямальского режиссера об индейцах Аляски

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Премьера фильма "Чамо" ямальского режиссера Анастасии Лапсуй о жизни индейцев XIX века на Аляске пройдет 24 мая в музейно-выставочном центре имени Шемановского в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО). Об этом сообщили в пресс-службе музея.
"Сегодня состоится премьера фильма "Чамо", который был снят режиссерами Анастасией Лапсуй и Маркку Лехмускаллио (режиссер из Финляндии - прим. ТАСС). Новый фильм основан на документальной истории, по сюжету действие картины разворачивается в девятнадцатом веке. В ней рассказывается о судьбе индейской девочки по имени Чамо, которая родилась на Аляске в семье индейцев-тлинкитов, была продана в рабство и, волей судьбы оказавшись в Финляндии, получила свободу", - отметили в пресс-службе.
Картина была снята в 2015 году. В декабре 2016 года мини-ретроспектива "Чамо" прошла в Санкт-Петербурге. "Полностью фильм будет показан впервые. Сразу после премьеры состоится встреча с режиссером Анастасией Тимофеевной Лапсуй", - рассказали в пресс-службе.
Анастасия Лапсуй - ямальский режиссер, получила известность за уникальные киноленты о судьбах людей, живущих на Крайнем Севере от Скандинавского полуострова на западе до Чукотки на востоке. Родилась в 1944 году на полуострове Ямал в семье оленевода-рыбака. Является автором хрестоматии для детей на ненецком языке, собранной из народного фольклора. Сейчас проживает в Финляндии.