Умер внук Сталина режиссер Александр Бурдонский

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Народный артист России, заслуженный деятель искусств РСФСР, режиссер Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) Александр Бурдонский скончался 23 мая на 76-м году жизни. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь театра Марина Астафьева.
"Александр Васильевич скончался вчера поздно вечером после тяжелой болезни на 76-м году жизни", - сказала Астафьева.
Народный артист России, заслуженный деятель искусств РСФСР Александр Бурдонский родился 14 октября 1941 года в семье сына Иосифа Сталина Василия и Галины Бурдонской в Куйбышеве (Самара). В 1966 году поступил в ГИТИС (ныне РАТИ) на режиссерское отделение курса Марии Кнебель. В 1971 году начал работать в театре на Малой Бронной, в 1972 году поступил на работу в Театр Советской армии (теперь - ЦАТРА).
В этом театре Бурдонский поставил спектакли "Тот, кто получает пощечину" Леонида Андреева, "Дама с камелиями" Александра Дюма-сына, "Последний пылко влюбленный" Нила Саймона, Жана Расина "Британика", "Серебряные колокольчики" Геника Ибсена, "Этот безумец Платонов" Антона Чехова и многие другие.
Бурдонский также поставил два спектакля в Малом театре, осуществил постановки спектаклей "Чайка", "Васса Железнова" и "Орфей спускается в ад" в театрах Японии.