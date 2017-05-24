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Прощание с режиссером Александром Бурдонским состоится 26 мая в Театре Российской армии

Культура
24 мая, 13:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, мая. /ТАСС

Александр Бурдонский скончался 23 мая на 76-м году жизни

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Прощание с режиссером Александром Бурдонским, скончавшимся 23 мая на 76-м году жизни, пройдет 26 мая в Центральном академическом театре Российской армии (ЦАТРА).

"Гражданская панихида состоится 26 мая 2017 года в 11 часов в Центральном академическом театре Российской армии", - говорится на официальном сайте театра.

Народный артист России, заслуженный деятель искусств РСФСР Александр Бурдонский родился 14 октября 1941 года в семье сына Иосифа Сталина Василия и Галины Бурдонской в Куйбышеве (Самара). В 1966 году поступил в ГИТИС (ныне РАТИ) на режиссерское отделение курса Марии Кнебель. В 1971 году начал работать в театре на Малой Бронной, в 1972 году поступил на работу в Театр Советской армии (теперь - ЦАТРА).

В этом театре Бурдонский поставил спектакли "Тот, кто получает пощечину" Леонида Андреева, "Дама с камелиями" Александра Дюма-сына, "Последний пылко влюбленный" Нила Саймона, Жана Расина "Британика", "Серебряные колокольчики" Геника Ибсена, "Этот безумец Платонов" Антона Чехова и многие другие.

Бурдонский также поставил два спектакля в Малом театре, осуществил постановки спектаклей "Чайка", "Васса Железнова" и "Орфей спускается в ад" в театрах Японии.

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