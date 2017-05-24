Звукозаписывающие компании США считают YouTube врагом музыкантов

ВАШИНГТОН, 24 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Портал YouTube является одним из самых популярных музыкальных сервисов, однако из-за него происходит обесценивание музыки, а музыканты теряют часть заработка. Такое мнение выразила в интервью ТАСС вице-президент по коммуникациям Американской ассоциации звукозаписывающих компаний (Recording Industry Association of America, RIAA) Кара Дакворт.

"Я бы сказала, что наиболее серьезная проблема, с которой нам приходится сталкиваться, это обесценивание музыки из-за некоторых музыкальных сервисов, таких как YouTube, которые прячутся за устаревшими американскими законами, позволяющими им осуществлять значительно заниженные выплаты музыкантам", - отметила она.

"YouTube в настоящее время представляет собой один из самых популярных и востребованных музыкальных сервисов, и в этой связи ему следует платить музыкантам адекватные деньги за использование их произведений, которые, по сути, и делают сервис таким востребованным", - считает эксперт.

"К слову, 19 из 20 самых популярных видеозаписей за всю историю YouTube - музыкальные клипы. Однако вместо этого они платят музыкантам куда меньше, чем конкурирующие площадки. Это система, направленная против исполнителей и музыкантов", - заключила Дакворт.

YouTube - основанная в 2005 году видеохостинговая компания, предоставляющая услуги хранения и показа видео. Пользователи сервиса могут загружать, просматривать и комментировать видеозаписи. В 2006 году YouTube был приобретен американской компанией Google, которая с 2015 года входит в состав холдинга Alphabet. В последние несколько лет многие люди стали использовать этот сервис для прослушивания музыки.

Пиратство - одна из главных проблем

По мнению Дакворт, количество случаев нелегального распространения музыкальных записей в США через пиринговые файлообменные сети (торренты) снижается, поэтому борьба с нарушителями авторских прав становится более актуальной в сфере мобильных приложений и сайтов, позволяющих осуществлять загрузку композиций из сервисов потокового аудио.

Дакворт рассказала, что в текущем году завершила работу так называемая Система оповещений о нарушениях авторского права (Copyright Alert System, CAS). "CAS подразумевала отправку нашей организацией уведомлений крупнейшим американским интернет-провайдерам о том, что их клиенты были замечены за нелегальным скачиванием музыки, после чего провайдеры переправляли эти предупреждения самим нарушителям", - пояснила она.

"Эта система задумывалась по большей части для борьбы против пиратства в пиринговых файлообменных сетях, но на сегодняшний день при помощи этого способа музыку распространяют все реже, поэтому мы посчитали, что CAS себя изжила и наши усилия по борьбе с пиратством могут быть полезнее где-то еще", - сказала Дакворт, добавив, что Ассоциация все равно считает пиринговые сети угрозой для правообладаталей.

"Пиратство остается одной из основных проблем, особенно учитывая, насколько оно в наше время эволюционировало: взять, например, мобильные приложения или веб-сайты, позволяющие вести запись или скачивать потоковое аудио", - констатировала специалист.

RIAA представляет интересы звукозаписывающей индустрии США. В ее состав входят звукозаписывающие компании и дистрибьюторы, которые, как утверждает сама организация, создают, производят и распространяют примерно 85% всех легально реализуемых в США музыкальных записей. Главным образом Ассоциация занимается защитой прав интеллектуальной собственности, мониторингом действующих в стране законов, касающихся авторского права, а также уже на протяжении 60 лет присваивает пластинкам в США статусы "золотых" и "платиновых".