Актрисе Елене Яковлевой запретили въезд на Украину из-за посещения Крыма

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КИЕВ, 24 мая. /ТАСС/. Пограничники не пустили на территорию Украины российскую актрису Елену Яковлеву, с участием которой в Харькове должен был состояться спектакль. Об этом ТАСС сообщили в Восточном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины.
"Яковлевой запретили находиться на Украине, поскольку она посещала Крым, минуя официальные пункты пропуска", - сказали в ведомстве. Запрет на въезд Яковлевой на украинскую территорию будет действовать в течение трех лет, добавили в погранслужбе.
В администрации Харьковского театра оперы и балета, где на 24 мая был запланирован спектакль "Территория любви" с Яковлевой в главной роли, корреспонденту ТАСС сообщили, что в афишу театра внесены изменения. "Территорию любви" перенесли на более поздний срок в связи с тем, что Яковлева не может принять участие в спектакле", - сообщил администратор.
Яковлева родилась в Житомирской области в семье военнослужащего, в Харькове она закончила школу и работала библиотекарем и картографом в местном университете, а также комплектовщицей на Харьковском заводе электроаппаратуры.