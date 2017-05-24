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Актрисе Елене Яковлевой запретили въезд на Украину из-за посещения Крыма

Культура
24 мая, 17:07 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 24, мая. /ТАСС

В пограничной службе сообщили, что запрет на въезд Яковлевой на украинскую территорию будет действовать в течение трех лет

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Елена Яковлева

Елена Яковлева

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

КИЕВ, 24 мая. /ТАСС/. Пограничники не пустили на территорию Украины российскую актрису Елену Яковлеву, с участием которой в Харькове должен был состояться спектакль. Об этом ТАСС сообщили в Восточном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины.

"Яковлевой запретили находиться на Украине, поскольку она посещала Крым, минуя официальные пункты пропуска", - сказали в ведомстве. Запрет на въезд Яковлевой на украинскую территорию будет действовать в течение трех лет, добавили в погранслужбе.

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В администрации Харьковского театра оперы и балета, где на 24 мая был запланирован спектакль "Территория любви" с Яковлевой в главной роли, корреспонденту ТАСС сообщили, что в афишу театра внесены изменения. "Территорию любви" перенесли на более поздний срок в связи с тем, что Яковлева не может принять участие в спектакле", - сообщил администратор.

Яковлева родилась в Житомирской области в семье военнослужащего, в Харькове она закончила школу и работала библиотекарем и картографом в местном университете, а также комплектовщицей на Харьковском заводе электроаппаратуры.

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