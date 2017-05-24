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Путин: чеховский фестиваль будет способствовать реализации новых интересных идей

Культура
24 мая, 19:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, мая. /ТАСС

Президент отметил, что этот "творческий форум является одним из самых масштабных и перспективных проектов в сфере международного гуманитарного сотрудничества"

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© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XIII Международного театрального фестиваля имени А.П.Чехова, которому в нынешнем году исполняется 25 лет. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

"Ваш творческий форум является одним из самых масштабных и перспективных проектов в сфере международного гуманитарного сотрудничества", - говорится в телеграмме.

По словам президента, за прошедшее время фестиваль занял достойное место в календаре наиболее значимых событий в культурной жизни России, других государств, познакомил зрителей с лучшими образцами театрального искусства - как с классикой, так и с постановками современных авторов.

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Глава государства выразил уверенность в том, что фестиваль пройдет с успехом, "запомнится яркими премьерами, встречами с талантливыми мастерами, особой, одухотворенной атмосферой". А также он будет "способствовать реализации новых интересных идей и замыслов, укреплению профессиональных, дружеских контактов".

Международный театральный фестиваль имени Чехова 24 мая открывается в Москве на Новой сцене Государственного академического Большого театра России. Чеховский фестиваль продлится в Москве в течение почти двух месяцев - вплоть до 20 июля. За это время москвичам будет показано 22 спектакля разных жанров из Аргентины, Бразилии, Великобритании, Германии, Канады, Кубы, Киргизии, Нидерландов, России, США, Тайваня, Франции, Южной Кореи, Эстонии. По традиции "Чехов-фест" проведет и региональную программу: покажет свои спектакли еще в двух городах России - Воронеже и Екатеринбурге. Смотр проходит при поддержке правительства Российской Федерации, правительства Москвы, Министерства культуры РФ и департамента культуры города Москвы, а также правительственных и неправительственных организаций зарубежных стран.

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