Петербургский книжный салон представит новинки 240 российских и зарубежных издательств

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Новинки современной литературы и книгоиздания представит горожанам XII Санкт-Петербургский международный книжный салон, который откроется в четверг в Михайловском манеже. Здесь представят свою продукцию более 240 российских и зарубежных издательств из 16 стран, сообщили ТАСС организаторы праздника чтения.

"В день открытия Книжного салона состоится пленарное заседание "Петербург читающий", где выступающие проанализируют текущее состояние книжной отрасли и культуры чтения в Санкт-Петербурге, обсудят тенденции развития инфраструктуры, новые методы работы с читателями, каналы распространения и продвижения книжной культуры", - рассказали в пресс-центре. Планируется, что в пленарном заседании примет участие писатель, почетный гражданин Санкт-Петербурга Даниил Гранин.

Всего, по данным организаторов, на эту встречу "соберутся представители более 240 издательств России и стран ближнего и дальнего зарубежья, которые представят художественную, детскую, образовательную, научно-популярную, историческую и справочно-энциклопедическую литературу". В нынешнем году салон посвящен Году экологии и 100-летию революционных событий 1917 года, участие в нем принимают 16 стран.

В течение четырех дней петербуржцам предлагается на выбор более 250 мероприятий - от встреч с известными литераторами до игры "Чемпионат по сбору макулатуры". Среди приглашенных - писатели Эдвард Радзинский, Александра Маринина, Ник Перумов, Алексей Иванов, Герман Садулаев, Елена Чижова, Татьяна Москвина, Галина Юзефович, Леонид Юзефович, Денис Драгунский, Алексей Слаповский. Некоторые из них выступят у стенда ТАСС, постоянного участника салона. В первый день в конференц-зале Михайловского манежа свою новую книгу представит петербуржцам почетный гость салона - член британской королевской семьи баронесса Мария Кристина фон Рейбниц, супруга принца Кентского Майкла.

На заседаниях круглых столов будут обсуждаться такие темы, как "Массовая литература современной России между буквой и цифрой", "Подростковая романтика в зеркале столетия: что читать сегодня?", "Как музей помогает понять классику". Назовут лауреатов премии "Книжный червь", задача которой - отметить не только писателей и художников, но и издателей, библиофилов, коллекционеров, искусствоведов, арт-критиков и педагогов.

По традиции вход на мероприятие свободный. За стенами Михайловского манежа на площади в 50 тысяч квадратных метров расположатся шатры, мобильные книжные магазины, сцены, уличные экспозиции. Для юных участников будут организованы детская площадка, Карнавал литературных героев, разнообразные игры и конкурсы.

О салоне

Санкт-Петербургский международный книжный салон - одно из крупнейших и значимых мероприятий, направленных как на всестороннюю поддержку, развитие и популяризацию чтения в России, так и на продвижение российской литературы за рубежом. Организаторами салона выступают правительство Санкт-Петербурга и Российский книжный союз. Мероприятие проводится при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.