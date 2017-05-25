Башмет откроет в Москве цикл творческих вечеров "Вокзал мечты"

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Народный артист СССР Юрий Башмет в сопровождении камерного ансамбля "Солисты Москвы" откроет цикл творческих вечеров "Вокзал мечты", сообщили в пресс-службе столичного "Башмет центра", который принимает проект.
Творческие вечера станут продолжением одноименной авторской телепередачи Башмета, которая выходит на телеканале "Культура" с 1998 года и дважды становилась лауреатом премии ТЭФИ.
На открытии цикла Башмет исполнит свои любимые произведения вместе с участниками ансамбля и поделится историями о гостях своей программы. Предполагается, что творческие встречи будут проходить ежемесячно, в них примут участие герои передачи Башмета, среди которых в разное время были Олег Меньшиков, Никита Михалков, Вахтанг Кикабидзе и многие другие.
"Слова "Вокзал мечты" много для меня значат. Такой вокзал я увидел в маленьком немецком городе: на первом этаже там находилась постоянная выставка скульптур Ханса Арпа, на втором - концертный зал, на открытии которого выступал Брамс. Поездов почти не слышно, есть еще широкий балкон с видом на Рейн. Лучшего места, где встречаются искусства и повседневность, просто не найти", - приводит пресс-служба слова Башмета.
"Башмет центр" расположен на улице Большая Полянка в центре Москвы. В нем проводятся концерты, лекции, образовательные программы, для всех желающих работает "Открытая школа музыки", проводятся детские творческие мастерские.