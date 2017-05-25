Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.05:
$ 56.27
€ 62.92
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Башмет откроет в Москве цикл творческих вечеров "Вокзал мечты"

Культура
25 мая, 8:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, мая. /ТАСС

Творческие встречи будут проходить ежемесячно и станут продолжением одноименной авторской телепередачи Башмета

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Народный артист СССР Юрий Башмет в сопровождении камерного ансамбля "Солисты Москвы" откроет цикл творческих вечеров "Вокзал мечты", сообщили в пресс-службе столичного "Башмет центра", который принимает проект.

Творческие вечера станут продолжением одноименной авторской телепередачи Башмета, которая выходит на телеканале "Культура" с 1998 года и дважды становилась лауреатом премии ТЭФИ.

На открытии цикла Башмет исполнит свои любимые произведения вместе с участниками ансамбля и поделится историями о гостях своей программы. Предполагается, что творческие встречи будут проходить ежемесячно, в них примут участие герои передачи Башмета, среди которых в разное время были Олег Меньшиков, Никита Михалков, Вахтанг Кикабидзе и многие другие.

"Слова "Вокзал мечты" много для меня значат. Такой вокзал я увидел в маленьком немецком городе: на первом этаже там находилась постоянная выставка скульптур Ханса Арпа, на втором - концертный зал, на открытии которого выступал Брамс. Поездов почти не слышно, есть еще широкий балкон с видом на Рейн. Лучшего места, где встречаются искусства и повседневность, просто не найти", - приводит пресс-служба слова Башмета.

"Башмет центр" расположен на улице Большая Полянка в центре Москвы. В нем проводятся концерты, лекции, образовательные программы, для всех желающих работает "Открытая школа музыки", проводятся детские творческие мастерские.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Деньги из телефона: как работают системы оплаты покупок смартфоном
Фото
15
"Волшебная флейта" в Москве: Komische Oper Berlin на Международном фестивале имени Чехова
9
Умер актер Роджер Мур
16
"Величайшее шоу на земле": последнее выступление Цирка Барнума и братьев Ринглинг
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Politico: Керри призвал американских студентов учить русский язык
2
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
3
Пентагон сообщил о "непрофессиональном" перехвате истребителем РФ самолета ВВС США
4
Новокузнецкий "Металлург" и "Медвешчак" исключены из КХЛ
5
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
6
Генсек НАТО: отказ РФ от поддержки Донбасса стал бы важным шагом к улучшению отношений
7
ЦБ предложил снизить цену ОСАГО для опытных водителей и увеличить для молодых
Темы дня
Загрузка...
Реклама