Путин поздравил Калягина с 75-летним юбилеем

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил с 75-летием художественного руководителя московского театра Et Cetera, Народного артиста России Александра Калягина. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В поздравлении, в частности, говорится: "Щедрый талант и вдохновенный творческий труд в кинематографе и на театральной сцене принесли Вам всенародную любовь и профессиональное признание". "Отрадно, что и сегодня Вы работаете с полной душевной отдачей, своей многогранной деятельностью вносите значимый вклад в сохранение замечательных традиций отечественного искусства", - подчеркнул глава государства.
Глава государства пожелал юбиляру доброго здоровья и всего наилучшего.
Калягин отметит 75-летний юбилей премьерой спектакля "Ревизор" в родном театре Et Сetera, где является не только художественным руководителем, но и действующим актером. Постановку комедии Гоголя специально к дню рождения худрука осуществил главный режиссер труппы, Народный артист СССР Роберт Стуруа. Калягин, рассказали ТАСС в пресс-службе театра, сыграет Хлестакова, хотя у Гоголя это молодой человек лет двадцати трех.
Собеседница агентства напомнила, что Калягин не впервые участвует в таком эксперименте: в свое время в постановке известного болгарского режиссера Александра Морфова актер исполнил роль Дон Кихота, хотя до этого не раз получал предложения сыграть Санчо Пансу. Эта работа Калягина и Владимира Симонова, которому досталась роль оруженосца, была отмечена театральной премией.
"Наш Александр Александрович - виртуоз, он актер от Бога", - говорят о Калягине в театре, поздравляя своего худрука и замечательного артиста с юбилеем и желая ему успеха в неожиданной роли Хлестакова.