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ФТС передала Минкультуры книги XVIII в. и кинжалы из Йемена

Культура
25 мая, 11:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, мая. /ТАСС

Эти историко-культурные ценности были задержаны сотрудниками таможни в Шереметьеве и Домодедове и по решению суда были обращены в собственность государства

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба РФ (ФТС) передала Министерству культуры РФ изъятые на таможне ценности - редкие книги XVIII века и йеменские кинжалы. Торжественная церемония состоялась в четверг на открытии международного фестиваля "Интермузей-2017" в Манеже.

"Уже стало доброй традицией, что в рамках форума Федеральная таможенная служба передает культурные ценности, которые были задержаны российскими таможенниками при попытке вывоза за пределы РФ. Мы передаем Министерству культуры старинные книги XVIII-XIX веков, а также кинжалы работы мастеров Йемена", - рассказал заместитель руководителя ФТС Андрей Струков.

По его словам, эти историко-культурные ценности были задержаны сотрудниками таможни в Шереметьеве и Домодедове и по решению суда они были обращены в собственность государства.

Лучшее из музейного - в Манеже

Министр культуры РФ Владимир Мединский отметил, что посетив фестиваль "Интермузей", можно в одном месте увидеть все, чем богаты музеи России.

"На одной площадке здесь собрано все лучшее, что представлено в музеях нашей страны, в том числе для детей. Это очень редкий формат - выставка для самого широкого круга посетителей и профессиональный форум, где происходит обмен наиболее интересными идеями, технологиями, взглядами", - отметил Мединский.

Он напомнил, что в мероприятиях "Интермузея" примут участие более 3 тысяч специалистов из более, чем 300 российский музеев, а также из 25 зарубежных стран. В прошлом году на фестивале запустили программу "Открытое министерство", где специалисты ведомства обсуждают актуальные вопросы музейного дела, в этом году она продолжится.

В торжественной церемонии открытия "Интермузея" также приняли участие директор Эрмитажа, президент Союза музеев России Михаил Пиотровский, глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, заместитель председателя комитета по культуре Госдумы Михаил Шолохов.

Программа "Интермузея" в этом году существенно расширилась, в том числе территориально, - конференции, лекции и творческие встречи пройдут также в залах расположенных рядом с Манежем музеев. Там же пройдут специально подготовленные к фестивалю выставки: номинантов премии в области современного искусства "Инновация" - в Музее архитектуры имени А. Щусева, "За други своя" к 140-летию освобождения Болгарии - в Государственном историческом музее.

В самом Манеже к его 200-летию откроется выставка "Гений места", здесь же проходит подготовленная РОСИЗО выставка к 100-летию Революции "Строители нового мира. Коминтерн. 1918-1924", а в залах Музеев Московского Кремля состоится международная конференция, посвященная реставрации.

Благотворительный фонд Владимира Потанина представит уже ставший традиционным форум "Музейный гид".

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