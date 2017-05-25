Большой театр в новом сезоне покажет как минимум десять премьер

МОСКВА, 25 мая. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Текущий, 241-й сезон Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) еще не завершен, однако планы на предстоящий творческий год уже определены. В числе оперных проектов - постановки таких знаменитых режиссеров, как Кэти Митчелл и Римас Туминас, а балетная труппа представит зрителям новые спектакли в хореографии Джона Ноймайера, Иржи Килиана, Алексея Ратманского. О замыслах Большого в интервью ТАСС рассказал генеральный директор главного музыкального театра страны Владимир Урин.

"Если посмотреть на сезон Большого театра как на целостную картину, то станет ясно, что для впечатления и понимания нашего движения важна общая композиция. И в ней, безусловно, опорными точками становятся оперные и балетные премьеры: наша афиша пополнится очень разноплановыми работами, премьерных спектаклей ожидается, как минимум, десять", - заявил Урин.

Но помимо премьер, по его словам, сцены Большого театра будут предоставлены для гастрольных выступлений коллективам из других российских городов и зарубежных стран. Сам Большой театр также совершит ряд гастрольных поездок, в частности, в Новосибирск, Пекин, Сеул, перечислил глава ГАБТ.

Будут отмечены юбилейные даты - 100-летие Октябрьской революции и 100-летие со дня рождения выдающегося режиссера Юрия Любимова. "А весь будущий сезон пройдет под знаком 200-летия Мариуса Петипа", - подчеркнул Урин.

"Молодые силы пополнят балет Большого театра, - продолжил он. - Новые участники придут в нашу молодежную программу, а ее выпускники вольются в труппу. В наших спектаклях примут участие приглашенные звезды, в числе которых Анна Нетребко, Юсиф Айвазов, Хибла Герзмава, Надя Крастева, Дмитрий Белосельский, Екатерина Губанова, Джорджо Берруджи и многие другие".

"Что касается Дмитрия Хворостовского, то наше приглашение остается в силе: мы ждем Дмитрия в любое время, как только здоровье позволит ему выступить на сцене Большого", - заверил гендиректор ГАБТ. "Но, впрочем, обо всем по порядку", - сказал он. И начал с оперных премьер.

Парад оперных премьер в Большом

Парад оперных премьер откроется детским представлением 24 сентября на Новой сцене, сообщил Урин. В программу войдут два произведения: "Карнавал животных" Камиля Сен- Санса и "Путеводитель по оркестру для юных слушателей" Бенджамина Бриттена. Дирижер-постановщик - Антон Гришанин, режиссер - Алексей Франдетти.

Следующая оперная премьера состоится 13 октября на Исторической сцене. Это будет "Псковитянка" Николая Римского-Корсакова, которая прозвучит в концертном исполнении. "Прежде в таком же формате были сделаны "Орлеанская дева" и "Путешествие в Реймс", - напомнил Урин. - Так что это уже традиция для Большого театра. За дирижерским пультом - музыкальный руководитель и главный дирижер ГАБТ Туган Сохиев".

На 18 октября на Новой сцене запланирована премьера оперы Генделя "Альцина" в постановке одного из лучших современных оперных режиссеров Кэти Митчелл, проинформировал Урин. Этот спектакль станет совместным проектом с Международным оперным фестивалем в Экс-ан-Провансе. Дирижер-постановщик - Андреа Маркон.

А после Нового года, 15 февраля на Историческую сцену Большого выйдет "Пиковая дама". "Премьеру оперы Чайковского будет готовить та же постановочная группа, что делала у нас "Катерину Измайлову" Шостаковича, это - режиссер Римас Туминас, сценограф Адомас Яцовскис, хореограф Анжелика Холина, дирижер-постановщик Туган Сохиев", - рассказал гендиректор ГАБТ.

Далее, по его словам, также на Исторической сцене запланирована премьера оперы Верди "Бал-маскарад", которая состоится 20 апреля. Ставить спектакль будет иностранная команда. Режиссером и сценографом выступит Давиде Ливерморе. За дирижерским пультом - один из самых востребованных маэстро в мире - Джакомо Сагрипанти.

"А ведь он у нас делал первые шаги, дирижируя спектаклем "Дон Карлос", и его слава началась после удачного дебюта в Большом театре", - отметил Урин. Он также сообщил, что последней оперной премьерой 242-го сезона станет "Богема" Джакомо Пуччини. Спектакль покажут на Новой сцене 24 июля 2018 года. Режиссер-постановщик - Жан Ромэн Весперини, за дирижерским пультом - Даниэле Рустиони.

Петипа, Ноймайер и Ратманский

Весь будущий сезон для балетной труппы Большого театра пройдет под знаком 200-летия Мариуса Петипа, заявил Урин. "Хотя в основном деятельность великого хореографа связана с Петербургом, в Большом театре также бережно хранят значительную часть творческого наследия мастера, которое по сей день украшает наш репертуар", - сказал руководитель ГАБТ.

Он сообщил, что одной из премьер предстоящего сезона станет балет "Коппелия" Лео Делиба, в котором хореография Петипа предстанет в новой редакции Сергея Вихарева. Этот спектакль появится в афише Большого 14 декабря и будет показан на Новой сцене.

Праздничные торжества по случаю юбилея Петипа предполагается провести уже под занавес сезона: гала- концерты с участием звезд мирового балета состоятся 31 мая и 1 июня 2018 года на Исторической сцене Большого театра. А 6, 7 и 8 июля, уже на Новой сцене, пройдут вечера балета под названием "Великий Петипа", постановку этой программы осуществит триумвират современных хореографов в составе Юрия Бурлаки, Сергея Вихарева и Алексея Ратманского.

Имя Алексея Ратманского будет значиться на афише еще одной премьеры Большого театра. Это будет балет Сергея Прокофьева "Ромео и Джульетта", который впервые станцуют на Новой сцене ГАБТ 22 ноября текущего года.

На вторую половину предстоящего сезона запланирована еще одна громкая премьера - 23 марта 2018 года на Исторической сцене Большого представят балет "Анна Каренина", который на музыку Петра Чайковского и Альфреда Шнитке сочинил всемирно известный хореограф Джон Ноймайер. "Но прежде Джон Ноймайер, который давно сотрудничает с Большим театром, покажет "Анну Каренину" со своим Гамбургским балетом, где премьера объявлена на 2 июля этого года", - уточнил Урин.

А откроет список балетных премьер Большого работа очень знаменитого хореографа Иржи Килиана "Забытая земля". "Этот балет пойдет в одной программе с ранее поставленными в Большом театре еще двумя балетами Килиана - "Клетка" и "Этюды". Премьера этого проекта объявлена на 2 ноября на Новой сцене", - сказал гендиректор ГАБТ.

100-летие Октябрьской революции и Юрия Любимова

"Громадье планов", по словам Урина, дополнят специальные мероприятия. В их числе - исполнение "Реквиема" Верди, который прозвучит 17 декабря на Новой сцене в память о жертвах катастрофы самолета Ту-154 над Черным морем, произошедшей 25 декабря 2016 года.

5 ноября в Бетховенском зале будет представлена театрализованная музыкальная программа под названием "Серп и молот", посвященная 100-летию Октябрьской революции. Прозвучат произведения Бетховена, Листа и Исаака Дунаевского, сообщил Урин.

"Чуть раньше, с 27 по 30 сентября на нашей Исторической сцене мы будем отмечать 100-летие со дня рождения выдающегося режиссера Юрия Любимова, - продолжил гендиректор ГАБТ. - Сначала мы трижды покажем оперу Бородина "Князь Игорь", которая стала одной из последних постановок Любимова. А 30 сентября, в день рождения мастера, состоится вручение премии, носящей имя Юрия Любимова".

Далее Урин рассказал, что Большой театр в течение сезона неоднократно будет принимать гостей - коллективы из других городов России и зарубежных стран. Так, свои спектакли представит Александринский театр из Санкт-Петербурга и Софийская опера. Также по традиции в начале сезона в Большом театре будет проходить Фестиваль DanceInversion.

Затем Урин обозначил гастрольные маршруты Большого. Так, в апреле следующего года балет "Дама с камелиями" будет показан в Новосибирске, в рамках Транссибирского арт- фестиваля под управлением Вадима Репина. В мае опера, балет и оркестр ГАБТ отправятся в Пекин, где представят балеты "Корсар", "Пламя Парижа" и оперу "Царская невеста". Также гастроли пройдут в Сеуле с балетом "Жизель" и Коста-Месе (США) с балетами "Укрощение строптивой" и "Герой нашего времени".

"Впрочем, нынешний, 241-й, сезон Большого театра еще не завершен, - заметил Урин. - Впереди у нас две премьеры, причем обе - на Исторической сцене. 15 июня будет показана "Снегурочка" Римского-Корсакова в постановке Александра Тителя, а 11 июля мы должны выпустить балет "Нуреев", над созданием которого работают композитор Илья Демуцкий, автор либретто, режиссер и сценограф Кирилл Серебренников и хореограф Юрий Посохов".