Путин подарил Калягину книгу о первой российской экспедиции в Бразилию

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, вспомнив известного персонажа из фильма "Здравствуйте, я ваша тетя!", которого сыграл Александр Калягин, подарил ему на 75-летие книгу о первой российской экспедиции в Бразилию.

"Я вас поздравляю сердечно и с днем рождения, и с государственной наградой, и с тем, что вы так активно продолжаете творческую деятельность, но самое главное с тем, что миллионы людей в нашей стране любят ваше творчество. В этой связи хотел бы вам скромный подарок преподнести", - сказал Путин на встрече с Калягиным, художественным руководителем театра "Et Сetera".

"Многие помнят тетушку, которую вы сыграли, вот я хочу вам преподнести книжку - это отчет о первой российской экспедиции в Бразилию", - добавил президент.

Калягин взял подарок с улыбкой и поблагодарил президента РФ. "Хочу вам сказать, что пять лет назад тоже на день рождения вы подарили полное собрание сочинений Гоголя. Это фантастика. Вы как в воду глядели. И сегодня премьера "Ревизора", где я играю Хлестакова. Советую вам посмотреть, если удастся", - сказал он.

Путин поинтересовался, долго ли готовился спектакль, на что Калягин рассказал, что подготовка шла "сумасшедших 14 месяцев". "Вы понимаете, впервые Хлестаков такой пожилой, обычно он моложавый, 23-летний такой дуралей, поэтому решение Роберта Стуруа было фантастическое", - сказал актер и режиссер.

"Хлестаков - это же персонаж без возраста", - заметил на это Путин. "Это вы так мудро говорите, а на самом деле это 23-летний такой дуралей, картежник, а тут немножко пожилой, все это другое, а окружение все молодое. С этой точки зрения современно, мне кажется", - ответил Калягин.

Президент РФ отметил, что с удовольствием бы посмотрел постановку.

Помимо книжки президент также подарил Калягину сервиз из подарочного фонда президента. Сервиз с цитатами из классических произведений русских писателей и поэтов изготовлен на Ломоносовском фарфоровом заводе.