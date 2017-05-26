Пятый сезон "Карточного домика": что нас ждет в новой части саги про Фрэнка Андервуда

31 мая выйдет пятый сезон сериала "Карточный домик". Российские зрители увидят продолжение политической драмы одновременно с США. Премьерные серии на телеканале TV1000 Premium HD в среду покажут в режиме нон-стоп. ТАСС рассказывает об одном из самых интересных политических сериалов нашего времени.

Новаторские приемы

В феврале 2013 года американский стриминговый сервис Netflix выпустил "Карточный домик". И этот продукт значительно изменил мир сериалов.

Во-первых, Netflix смог сделать то, что почти никому не удавалось до этого: привлечь к производству сериалов мастеров кино. Продюсером и режиссером "Карточного домика" выступил Дэвид Финчер, снявший легендарные "Бойцовский клуб" и "Семь", а также не менее захватывающие "Девушку с татуировкой дракона" и "Социальную сеть".

А на главную роль был приглашен двукратный обладатель "Оскара" Кевин Спейси. Стоит также отметить, что первый сезон обошелся Netflix в рекордные для съемок сериала $100 млн.

Во-вторых, сервис не стал отступать от своей идеи — публиковать в онлайн-библиотеке сразу весь сезон. Netflix игнорировал (и продолжает игнорировать) принципы классического вертикального сериала. Компания предпочитает не растягивать показ "Карточного домика" и других своих продуктов на несколько десятков недель, гораздо больше зарабатывая на продаже подписок.

В-третьих, Финчер использовал общение главного героя напрямую со зрителем для разрушения так называемой "четвертой стены". В каждом эпизоде есть моменты, когда Фрэнк Андервуд отвлекается от беседы либо от действия в кадре, и начинает, глядя прямо в камеру, откровенно описывать эмоции и мотивы своих поступков. Это одна из самых запоминающихся "фишек" сериала, которая усиливает реализм происходящего.

Политическая драма из жизни

"Карточный домик" снят по роману Майкла Доббса — бывшего политика, некогда занимавшего высокую должность в партии консерваторов Великобритании. Но от оригинала, действие которого происходит в британском парламенте, остался только образ и имя главного героя.

В первых сезонах "Карточного домика" Фрэнк Андервуд — американский конгрессмен-демократ, метящий в кресло госсекретаря. Со временем политические амбиции Андервуда растут: он добивается отставки неугодного ему президента Гарретта Уокера и сам занимает его место. Теперь задача нового главы Соединенных штатов — удержаться на своем посту и переизбраться на второй срок.

За четыре сезона "Карточный домик" восемь раз номинировался на "Золотой глобус" и дважды выигрывал премию: в 2014-м и 2015-м годах награды получили Робин Райт и Кевин Спейси. Кроме того, у сериала три статуэтки "Эмми", одна из которых досталась Дэвиду Финчеру, "за лучшую режиссуру пилотной серии". Два раза подряд "Карточный домик" номинировался на эту премию в категории "Лучший драматический сериал".

В режиссерском кресле "Карточного домика", кроме Финчера, побывали Джоэл Шумахер ("Бэтмен и Робин"), Аллен Култер ("Подпольная империя" и "Клан Сопрано"), Джоди Фостер и многие другие.

Основным политическим консультантом создателей сериала стал Джей Карсон. Он занимал должность директора по коммуникациям Билла и Хиллари Клинтон, а также работал пресс-секретарем участника президентской гонки, скандального губернатора штата Вермонт Говарда Дина.

Новый сезон

Финал четвертого сезона заканчивается на периоде накануне президентских выборов. Расклад сил не в пользу действующего президента Андервуда: Америка только что объявила о начале войны с Исламским халифатом, опубликованы компрометирующие статьи, после которых спонсоры отворачиваются от демократов.

В пятом сезоне Фрэнк вновь будет бороться с бывшими коллегами, которых он подставил или обманул, взбираясь вверх по карьерной лестнице. Козни президенту строит Рэми Дэнтон, некогда служивший пресс-секретарем Андервуда. Кроме того, свою игру ведет его ставленница Джеки Шарп.

Не все гладко и в семейном дуэте сильных и властолюбивых Андервудов. В конце четвертого сезона происходит один ключевой момент — к зрителям сквозь "четвертую стену" обращается не только Фрэнк, но и его жена Клэр (ее играет Робин Райт). Поэтому не исключено, что миссис Андервуд, давно добивающаяся собственной карьеры в политике, в пятом сезоне выйдет на первый план.

Специально для промо-кампании нового сезона "Карточного домика" бывший фотограф Белого дома и лично Барака Обамы Пит Соуза провел фотосессию с Кевином Спейси в образе Фрэнка Андервуда.

Фотосессия прошла в Вашингтоне: около мемориала Мартина Лютера Кинга, возле Белого дома, Капитолия и на общении с "избирателями". До сих пор непонятно, кто был инициатором этой съемки — Netflix или сам Соуза. Но одно можно сказать точно: к новой части "Карточного домика" создатели сериала подошли с размахом.

Публикация от Pete Souza (@petesouza) Май 22 2017 в 6:21 PDT

Тимур Фехретдинов