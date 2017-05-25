Дмитрий Дюжев прочтет "Евгения Онегина" на открытии Пушкинского праздника поэзии

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ПСКОВ, 25 мая. /ТАСС/. Дмитрий Дюжев откроет поэтической программой "Евгений Онегин" 51-й Пушкинский праздник поэзии, который в 2017 году посвящен 200-летию приезда Александра Пушкина в Михайловское. Мероприятие пройдет со 2 по 6 июня, сообщил ТАСС руководитель театрально-концертной дирекции (ТДК) Псковской области Дмитрий Месхиев.
"Он (Дюжев) выступит с программой "Евгений Онегин" в сопровождении Псковского симфонического оркестра, который сыграет музыку Прокофьева", - сказал Месхиев.
По его словам, в Пушкинском празднике примут участие современный российский исполнитель Дельфин (Андрей Лысиков) и группа "Сурганова и Оркестр".
Как рассказали в ТДК, в 2017 году праздник поэзии посвящен 200-летию приезда Пушкина в Михайловское, в связи с чем в одноименном музее-заповеднике откроются художественные и библиотечные выставки, в Пскове состоятся литературно-поэтические чтения с участием актеров, поэтов и горожан, встречи с писателями, научные конференции.
Основные развлекательные события пройдут 3 июня на поляне музея-заповедника с участием молодых современных поэтов и художников. В программе значатся "Пушкин-квест", парад воздушных змеев, почтовый городок, ремесленная ярмарка и конные прогулки по пушкинским местам. В день рождения поэта, 6 июня, в полдень гости праздника по традиции посетят могилу Пушкина в Святогорском монастыре. Ожидается, что праздник соберет около 10 тыс. человек.
Первые народные гуляния прошли в Михайловском в 1899 году, в дни празднования 100-летнего юбилея со дня рождения поэта. С 1967 года ежегодный пушкинский народный праздник в Михайловском приобрел официальный статус Всесоюзного пушкинского праздника поэзии.