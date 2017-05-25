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Сергей Лозница представил на Каннском фестивале фильм "Кроткая"

Культура
25 мая, 18:18 UTC+3 КАНН (Франция) корр. ТАСС, Иван Батырев

Фильм участвует в основной конкурсной программе

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Сергей Лозница, Канны, 25 мая

Сергей Лозница, Канны, 25 мая

© REUTERS/Eric Gaillard

КАНН (Франция), 25 мая. /Спец. корр. ТАСС Иван Батырев/. Украинский режиссер Сергей Лозница представил на Каннском кинофестивале свой фильм "Кроткая", который участвует в этом году в основной конкурсной программе престижного смотра. Картина, действие которой разворачивается в современной российской провинции, стала плодом совместной работы семи европейских стран - Германии, Латвии, Литвы, Нидерландов, России, Украины и Франции.

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Главная героиня "Кроткой", роль которой исполнила екатеринбургская актриса Василина Маковцева, отправляется на поиски супруга, отбывающего тюремный срок за преступление, "которого не совершал", и сталкивается на месте с самоуправством полиции и тюремного руководства, а также знакомится с суровыми реалиями полукриминального образа жизни в городке, где исправительная колония является, по выражению местных жителей, "единственным градообразующим предприятием".

Как рассказал Лозница, известный также по своим работам в документалистике, в этой художественной ленте есть немало сюжетов из реальной жизни. "Многое доводилось слышать, некоторые ситуации случалось переживать, многое можно угадать, увидеть что-то, что напомнит о настоящем. Одну из история я лично услышал в 1984 году в автобусе в Яхроме и буквально воспроизвел это", - отметил режиссер на пресс-конференции.

Конфликт человека и государства

Первые зрители "Кроткой", увидевшие картину накануне на пресс-показе, сразу усмотрели в сюжете критику общественно-политических реалий современной России. Комментируя это утверждение, Лозница подчеркнул, что его фильм не является критической атакой против конкретной страны. "Фильм не имеет конкретного адреса. Мы всегда совершаем ошибку, когда адресуем все проблемы в одну сторону, в сторону одной личности", - сказал он.

Конфликт человека и государства, продолжил постановщик, не зависит от конкретного региона. "Это может вспыхнуть везде, где существует государство, а государство, как институция, существует почти везде. В тех местах, где государство начинает покушаться на частную жизнь человека, человек должен защищаться", - считает режиссер.

Выбор в пользу России, добавил Лозница, был продиктован как тем, то он "хорошо знает страну", так и многовековым и многослойным культурным контекстом, который позволил наилучшим образом раскрыть задуманную историю. "Да, это - современная Россия, но там же есть отсылки и к Российской Империи, и к Советскому Союзу, и даже к Ивану Грозному - ничего не меняется. И тут помогает вся культура - я бы не мог снять этот фильм на Украине, например, потому что там просто нет украинского криминального шансона, а это было очень важно", - заметил он.

Помимо этого, особо отметил Лозница, в своем фильме он хотел осветить тему "нашей общей ответственности" - прямой причинно-следственной связи между действиями людей, образующих общество, и состояния государства, в котором они проживают. "Каждый из нас несет ответственность за то, что происходит. Они (люди) сами создают эту власть на пустом месте, но не несут за это никакой ответственности, хотя одновременно все делят эту ответственность", - полагает постановщик.

Русское кино в Канне

Наряду с "Нелюбовью" Андрея Звягинцева, которую показали в Канне неделей ранее, "Кроткая" - один из двух фильмов на русском языке, которые борются в этом году за главный приз фестиваля - "Золотую пальмовую ветвь". Свой вердикт жюри фестиваля во главе с испанским режиссером Педро Альмадоваром вынесет в воскресенье, 28 мая.

Сегодня же состоялась презентация фильма "Теснота" молодого россиянина Кантемира Балагова. Его дебютный полнометражный фильм участвует в параллельной программе "Особый взгляд", лауреаты которой будут объявлены в субботу, 27 мая.

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