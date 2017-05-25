Кантемир Балагов представил на фестивале в Канне свой дебютный фильм "Теснота"

КАНН (Франция), 25 мая. /Спец. корр. ТАСС Иван Батырев/. Молодой российский режиссер Кантемир Балагов представил на Каннском кинофестивале свою дебютную картину "Теснота". Фильм показан на киносмотре в рамках программы "Особый взгляд".

Действие картины разворачивается в 1998 году в Нальчике. В центре сюжета - история местной еврейской семьи, у которой в день сватовства неизвестные похитили сына, требуя выкуп.

Как рассказал сам 26-летний режиссер, описанные в киноленте события происходили в реальной жизни. "Фильм основан на реальных событиях, реальных воспоминаниях. Для меня было важно показать человеческие и межнациональные отношения, поскольку Россия - многонациональная страна. Нравится кому-то это или нет, но эта межнациональность порой является источником разных конфликтов", - отметил Балагов.

Говоря о названии фильма, режиссер подчеркнул, что его картина "охватывает все понятия тесноты". "Это личный эгоизм, и теснота традиций, теснота внутренних рамок, менталитетов, и теснота территориальная, когда двум народам не хватает места", - сказал он.

Балагов также признал, что поначалу его смущало, что в центе повествования - история именно еврейского семейства. "Я не хотел "выезжать" на еврейской тематике, не хотел, чтобы потом упрекали, что молодой режиссер приехал на фестиваль с еврейской историей, но это все - реальный случай, и не единственный. Кабардинцев или балкарцев не воровали", - отметил он.

При этом режиссер особо указал, что в главе угла для него стояли полные эмоционального напряжения конфликты между членами семьи, а не история похищения молодого человека. "Во время фильма мы все время с семьей, похищение остается за кадром. Самое главное - семейные отношения, именно это я хотел показать", - подчеркнул Балагов.

Ученик Сокурова

Фильм "Теснота" снимался практически без привлечения государственных средств, не считая поддержки Комитета по культуре города Санкт-Петербурга. Основное финансирование взял на себя фонд режиссера Александра Сокурова "Пример интонации".

Кантемир Балагов - один из учеников мастера, который и сам принял некоторое участие в работе над фильмом. "Еще в мастерской нам запрещалось смотреть его (Сокурова) работы, чтобы мы вырабатывали собственный профессиональный почерк. Александр Николаевич все время был с нами, но серьезных правок не было, он помог с монтажем и на некоторых других этапах постпродукции, но не давил авторитетом - давал полную свободу", - отметил Балагов.