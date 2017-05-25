Спилберг и Хэнкс готовятся к съемкам фильма об утечке секретов Пентагона в 1971 году

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НЬЮ-ЙОРК, 25 мая. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Режиссер Стивен Спилберг и актер Том Хэнкс в рамках подготовки к съемкам фильма об утечке секретов Пентагона в 1971 году побывали в четверг в редакции газеты The Washington Post. Фотографию, запечатлевшую звезд Голливуда на утренней редакционной летучке, разместил в Twitter корреспондент издания Дэвид Накамура.
"Том Хэнкс и Спилберг посетили редакцию The Washington Post в рамках подготовки к съемкам фильма о публикации документов Пентагона", - сообщил он.
Tom Hanks, and Spielberg, are sitting in on the @washingtonpost news meeting for upcoming movie on Pentagon Papers. pic.twitter.com/IzI0DKqQg6— David Nakamura (@DavidNakamura) May 25, 2017
Новый фильм Спилберга под названием The Post расскажет о роли газеты в крупнейшем политическом скандале в США в 1971 году - публикации секретных документов Пентагона о войне во Вьетнаме. Том Хэнкс сыграет роль редактора The Washington Post Билла Брэдли, а актриса Мэрил Стрип - роль издателя газеты Кэтрин Грэм.
Секретные документы - подготовленный по заказу занимавшего в тот период пост министра обороны США Роберта Макнамары доклад о войне во Вьетнаме и ее предыстории - передал журналистам бывший военный аналитик, сотрудник исследовательской Rand Corporation Дэниел Эллсберг, занимавший во Вьетнаме пост старшего офицера связи при посольстве США в Сайгоне. Во время работы над докладом у него выработалось резко критическое отношение к войне, он скопировал около 7 тыс. страниц документов и передал их журналистам.
Несмотря на активные попытки администрации президента Ричарда Никсона не допустить публикации документов Пентагона, первая часть доклада появилась на страницах The New York Times в июне 1971 года, а затем они были опубликованы в газете The Washington Post. Эллсберг был арестован и предан суду. Ему грозило 115 лет тюремного заключения за разглашение секретных документов, однако после массовых выступлений в его поддержку он был оправдан. Сейчас Эллбсерг выступает в поддержку Джулиана Ассанджа и сайта WikiLeaks.