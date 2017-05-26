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Шахназаров не видит повода для столь "нервической реакции" на ситуацию с Серебренниковым

Культура
26 мая, 12:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, мая. /ТАСС

Глава Мосфильма при этом допускает, что режиссер мог быть не в курсе финансовых вопросов "Седьмой студии"

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Карен Шахназаров

Карен Шахназаров

© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Глава Мосфильма, кинорежиссер Карен Шахназаров считает, что дело о хищении 200 млн руб., свидетелем по которому проходит художественной руководитель "Гоголь-центра", режиссер Кирилл Серебренников, не стоит "нервической реакции".

"Его же не посадили, никто не бросил в темницу, строго говоря. История, конечно, неприятная. Я не очень понимаю, из-за чего такая нервическая реакция", - сказал Шахназаров ТАСС.

Он также сообщил, что его лично не просили подписывать письмо в поддержку Серебренникова. "Меня не призывали (подписать документы в поддержку - прим. ТАСС). Но я даже не очень понимаю, а что подписывать. Прекратить следствие?" - сказал режиссер.

Он также предположил, что Серебренников мог быть не в курсе финансовых вопросов "Седьмой студии". "Допускаю, что он - человек творческий, и там что-то кто-то химичил", - отметил Шахназаров.

Ранее сообщалось, что письмо в поддержку Серебренникова, переданное актером Евгением Мироновым президенту РФ, подписали около 200 культурных деятелей.

Обыски у Серебренникова, по данным Следственного комитета, прошли в связи с уголовным делом о хищении порядка 200 млн руб., которые были выделены из бюджета на проект развития и популяризации современного искусства в 2011-2014 годах АНО "Седьмая студия". Задержаны бывший гендиректор организации Юрий Итин и бывший главный бухгалтер Нина Масляева. Сам Серебренников проходит по этому делу свидетелем.

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Темы
Ситуация вокруг "Седьмой студии"
Персоны
Серебренников, Кирилл Семенович
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Россия
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