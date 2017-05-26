Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Заседание рабочей группы РФ и США по сохранению исторического наследия прошло в Москве

Культура
26 мая, 13:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, мая. /ТАСС

По данным МИД России, группа была создана для укрепления российско-американских культурно-гуманитарных связей и сохранения объектов наследия РФ в США

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Первое заседание межведомственной рабочей группы по вопросам сохранения российского исторического и культурного наследия в США состоялось в Москве. Как сообщили в МИД РФ, рабочую группу возглавляет заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

По данным министерства, межведомственная рабочая группа (МРГ) была создана в целях координации усилий по укреплению российско-американских культурно-гуманитарных связей, сбережения и развития связанных с Россией памятных мест и объектов наследия в США, содействия использованию их потенциала для продвижения российских внешнеполитических интересов.

"В ходе первой встречи МРГ состоялась предметная дискуссия по формату российского участия в праздновании приходящихся на 2017 год памятных дат в российско-американских связях, - указали в МИД РФ. - В проработку по линии МРГ взяты перспективные инициативы в различных областях, включая усиление российского культурно-гуманитарного присутствия на Аляске, развитие межархивного сотрудничества, обеспечение сохранности в США или возвращение на Родину российских культурных ценностей из личных собраний знаменитых российских и советских деятелей культуры, видных эмигрантов, налаживание кооперации с американскими музейными и научными учреждениями".

В состав группы также входят представители Федерального Собрания, Министерства культуры, Госархива, Россотрудничества, компании "Транснефть", Института США и Канады РАН, МГИМО, Дипломатической академии МИД РФ, а также профильных департаментов МИД России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Рябков, Сергей Алексеевич
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Фундаментально о монументальном: 10 фактов о "Рабочем и колхознице"
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
"Вас привезли сюда, как предателей": истории итальянцев, в 1942 году депортированных из Крыма
Фото
15
"Волшебная флейта" в Москве: Komische Oper Berlin на Международном фестивале имени Чехова
9
Умер актер Роджер Мур
16
"Величайшее шоу на земле": последнее выступление Цирка Барнума и братьев Ринглинг
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Белый дом: Трамп подвинул премьера Черногории, следуя схеме расстановки для фото
2
Госдума ввела визы на въезд в РФ для временно проживающих лиц
3
Туск: Россия не сделала ничего, что позволило бы изменить санкционную политику
4
Володин назвал просьбы о проверках кинокомпании Учителя личной инициативой Поклонской
5
Космические технологии позволили "увидеть" уникальный прижизненный портрет Ивана Грозного
6
"Ъ": СПЧ предложил провести административную амнистию к 100-летию революции 1917 года
7
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
Темы дня
Загрузка...
Реклама