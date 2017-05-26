Заседание рабочей группы РФ и США по сохранению исторического наследия прошло в Москве

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Первое заседание межведомственной рабочей группы по вопросам сохранения российского исторического и культурного наследия в США состоялось в Москве. Как сообщили в МИД РФ, рабочую группу возглавляет заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

По данным министерства, межведомственная рабочая группа (МРГ) была создана в целях координации усилий по укреплению российско-американских культурно-гуманитарных связей, сбережения и развития связанных с Россией памятных мест и объектов наследия в США, содействия использованию их потенциала для продвижения российских внешнеполитических интересов.

"В ходе первой встречи МРГ состоялась предметная дискуссия по формату российского участия в праздновании приходящихся на 2017 год памятных дат в российско-американских связях, - указали в МИД РФ. - В проработку по линии МРГ взяты перспективные инициативы в различных областях, включая усиление российского культурно-гуманитарного присутствия на Аляске, развитие межархивного сотрудничества, обеспечение сохранности в США или возвращение на Родину российских культурных ценностей из личных собраний знаменитых российских и советских деятелей культуры, видных эмигрантов, налаживание кооперации с американскими музейными и научными учреждениями".

В состав группы также входят представители Федерального Собрания, Министерства культуры, Госархива, Россотрудничества, компании "Транснефть", Института США и Канады РАН, МГИМО, Дипломатической академии МИД РФ, а также профильных департаментов МИД России.