Заседание рабочей группы РФ и США по сохранению исторического наследия прошло в Москве

Совет директоров UTair рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2016 г.Транспорт 26 мая, 14:27
Кузнецов сыграет с Марреем в первом круге Roland GarrosСпорт 26 мая, 14:22
Призывники-сироты ЦВО впервые бесплатно получили мобильные телефоныНовости Урала 26 мая, 14:22
Олимпийский чемпион Ухов выиграл командный чемпионат России в прыжках в высотуСпорт 26 мая, 14:15
Тренер ХК ЦСКА Никитин готов продолжить работу в сборной РоссииСпорт 26 мая, 14:09
ЦСКА ведет переговоры с игроками НХЛ Орловым и ЛюбимовымСпорт 26 мая, 14:07
Есмантович: хоккеист Капризов, вероятно, останется в ЦСКА больше, чем на два годаСпорт 26 мая, 14:06
Контракт ЦСКА с главным тренером Никитиным рассчитан на три годаСпорт 26 мая, 14:04
Макарова сыграет с Кербер в первом круге Roland GarrosСпорт 26 мая, 14:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Первое заседание межведомственной рабочей группы по вопросам сохранения российского исторического и культурного наследия в США состоялось в Москве. Как сообщили в МИД РФ, рабочую группу возглавляет заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
По данным министерства, межведомственная рабочая группа (МРГ) была создана в целях координации усилий по укреплению российско-американских культурно-гуманитарных связей, сбережения и развития связанных с Россией памятных мест и объектов наследия в США, содействия использованию их потенциала для продвижения российских внешнеполитических интересов.
"В ходе первой встречи МРГ состоялась предметная дискуссия по формату российского участия в праздновании приходящихся на 2017 год памятных дат в российско-американских связях, - указали в МИД РФ. - В проработку по линии МРГ взяты перспективные инициативы в различных областях, включая усиление российского культурно-гуманитарного присутствия на Аляске, развитие межархивного сотрудничества, обеспечение сохранности в США или возвращение на Родину российских культурных ценностей из личных собраний знаменитых российских и советских деятелей культуры, видных эмигрантов, налаживание кооперации с американскими музейными и научными учреждениями".
В состав группы также входят представители Федерального Собрания, Министерства культуры, Госархива, Россотрудничества, компании "Транснефть", Института США и Канады РАН, МГИМО, Дипломатической академии МИД РФ, а также профильных департаментов МИД России.