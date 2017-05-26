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В лонг-лист премии "Ясная поляна" вошли 30 произведений российских авторов

Культура
26 мая, 13:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, мая. /ТАСС

Жюри выбирает лучшие произведения в категориях "Иностранная литература" и "Современная русская проза", премиальный фонд которой составляет 3 млн рублей

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Тридцать произведений российских авторов вошли в лонг-лист литературной премии "Ясная поляна". Об этом говорится в распространенном сообщении пресс-службы организаторов премии.

"Музей-усадьба Л.Н. Толстого и соучредители литературной премии "Ясная Поляна" объявили длинный список номинации "Современная русская проза" 2017 года, - отмечается в сообщении. - В этом году на соискание премии было выдвинуто 120 произведений, опубликованных как в виде отдельной книги, так и в литературных журналах, после тщательного изучения членами жюри в лонг-лист были включены 30 текстов современных авторов".

В длинный список, в частности, вошли писатели Михаил Гиголашвили и его "Тайный год", Борис Евсеев с произведением "Казненный колокол", Павел Крусанов ("Железный пар"), Вадим Месяц ("Стриптиз на 115-й дороге"), Саша Филипенко "Красный крест", Владимир Шапко "У подножия необъятного мира" и другие.

"Мы понимаем, что большинство читателей отслеживают результаты только на финальной стадии годового цикла премии - им интересно, кто стал лауреатом", - приводит пресс-служба слова советника президента РФ по культуре, председателя жюри премии Владимира Толстого. "Но мы знаем, что профессиональные читатели обращают внимание и на длинный список", - отметил он.

С 2003 года премия "Ясная Поляна" ежегодно присуждается писателям, произведения которых наследуют традиции классической литературы. В этом году жюри выбирает лучшие художественные произведения в двух категориях: "Современная русская проза" и "Иностранная литература", а также выбирает лауреата в новой номинации "Событие".

Главной номинацией премии считается именно "Современная русская проза". Она отмечает знаменательное произведение отечественного автора, которое "несет в себе идеалы человеколюбия, и которое важно прочитать именно сейчас, потому что оно определяет круг литературных тенденций настоящего времени". Финалистов премии, как ожидается, назовут в сентябре, а в октябре жюри назовет лауреатов во всех трех номинациях. В 2017 году премиальный фонд номинации "Современная русская проза" составляет 3 млн руб.

Учредители премии и лауреаты

"Ясная Поляна" была учреждена в 2003 году компанией Samsung и музеем-заповедником Л.Н. Толстого "Ясная Поляна". Лауреатами премии в различных номинациях в разное время становились Наринэ Абгарян, Владимир Григоренко, Гузель Яхина, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Захар Прилепин, Василий Голованов, Михаил Тарковский, Роман Сенчин.

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