В Китае появился первый музей кино

ПЕКИН, 26 мая. /Корр. ТАСС Андрей Кириллов/. Первый в Китае музей кино открылся в Циндао - крупном городе на восточном побережье страны. Он разместился на третьем этаже бывшего киноклуба, появившегося в 1907 году в здании портового Клуба моряков. Это был третий кинотеатр в Китае, заработавший в начале прошлого века, и единственный - сохранившийся до наших дней.

В экспозиции нового музея - более тысячи экспонатов, среди которых - старые кинопроекторы, пленочные киноаппараты и другое оборудование для производства фильмов, афиши. Многие из экспонатов, рассказывающих об истории мирового и китайского кино, посетители могут увидеть только в этом музее. Представленные фотографии рассказывают о зарубежных кинематографистах, деятелях китайского кино. Главным достоянием музея являются старые фильмы.

История кинематографа в Китае началась в 1896 году, когда в Шанхае состоялся показ одной из первых кинокартин. В Пекине посмотреть фильмы зрители смогли только в 1902 году. Первым китайским кинематографистом стал пекинец Жэнь Цинтай, запечатлевший на кинопленке фрагменты из национальной драмы "Битва при Динцзюньшане".

В киномузее можно также ознакомиться с классикой 80-х годов прошлого века - времени расцвета этого искусства в КНР в годы после "культурной революции", когда в стране на фоне реформ наблюдалась своего рода "оттепель". К тому периоду относятся работы таких мастеров, как Чжан Имоу, Тянь Чжуанчжуан, Чэнь Кайгэ и Чжан Цзю.

Музей также намерен проводить семинары, выставки, тематические показы кинолент.