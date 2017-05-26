Третьяковка покажет выставки, посвященные столетию Революции и Москве

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Третьяковская галерея осенью представит ряд новых выставочных проектов, в том числе к 870-летию Москвы и столетию Революции. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщила директор музея Зельфира Трегулова.

"Следующие выставочные проекты мы будем представлять в конце августа и в сентябре", - сказала Трегулова.

Выставка к юбилею столицы

В конце августа откроется "яркая и эффектная" выставка "Москва", приуроченная к юбилею города. "Мы постарались сделать ее не навязчиво-официальной (ходишь, ходишь - Кремль, Красная площадь, собор Василия Блаженного), а попробовать рассказать о художественном восприятии Москвы, начиная с иконописи и заканчивая современными художникам", - подчеркнула глава Третьяковки.

Многоголосие 1917 года

27 сентября галерея представит "одну из двух основных выставок этого года" - "Некто 1917 год" (название - отсылка к словам Велимира Хлебникова).

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По словам Трегуловой, основная сложность проекта - в том, что сегодня нарастает субъективная интерпретация периода революции. Поэтому Третьяковка поставила задачу создать "проект, который явил бы невероятную художественную многоголосицу того времени".

"Это работы самых различных художников: от художников авангарда до художников, очень четко воплощавших в своих вещах идею особого пути и избранности России. Мы показываем голоса этого времени и отражение происходивших событий или отсутствие такого отражения - кто-то из художников сознательно не хотел видеть происходящего. Мы являем картину объективного высказывания 1917 года, смотря на этот период из нашего 2017-го, когда мы знаем, что последовало за теми событиями", - пояснила директор музея.

Совместный проект с Еврейским музеем

В ноябре Третьяковская галерея и Еврейский музей на двух площадках представят совместный проект - выставку художника-авангардиста Лазаря Лисицкого.

"Мы впервые привозим в Москву семь живописных произведений Лисицкого, помимо самых различных работ в других техниках и жанрах. Хочу обратить внимание, что в собраниях Советского Союза и России нет и не было живописных произведений Лисицкого", - заметила Трегулова.

На примере творческого пути Лисицкого, который "был таким послом нового советского искусства, нового мышления в Европе", кураторы намерены рассмотреть взаимоотношения художника и власти. Этой теме также будет посвящен круглый стол в декабре.