Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Третьяковка покажет выставки, посвященные столетию Революции и Москве

Культура
26 мая, 15:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, мая. /ТАСС

Директор музея Зельфира Трегулова отметила, что основная сложность проекта заключается в том, что сегодня нарастает субъективная интерпретация периода революции

Поделиться
Материал из 1 страницы
Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова

Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Третьяковская галерея осенью представит ряд новых выставочных проектов, в том числе к 870-летию Москвы и столетию Революции. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщила директор музея Зельфира Трегулова.

"Следующие выставочные проекты мы будем представлять в конце августа и в сентябре", - сказала Трегулова.

Выставка к юбилею столицы

В конце августа откроется "яркая и эффектная" выставка "Москва", приуроченная к юбилею города. "Мы постарались сделать ее не навязчиво-официальной (ходишь, ходишь - Кремль, Красная площадь, собор Василия Блаженного), а попробовать рассказать о художественном восприятии Москвы, начиная с иконописи и заканчивая современными художникам", - подчеркнула глава Третьяковки.

Многоголосие 1917 года

27 сентября галерея представит "одну из двух основных выставок этого года" - "Некто 1917 год" (название - отсылка к словам Велимира Хлебникова).

СПЕЦПРОЕКТ

1917. Столкновение с бездной

Специальный проект ТАСС к столетию Февральской и Октябрьской революций

По словам Трегуловой, основная сложность проекта - в том, что сегодня нарастает субъективная интерпретация периода революции. Поэтому Третьяковка поставила задачу создать "проект, который явил бы невероятную художественную многоголосицу того времени".

"Это работы самых различных художников: от художников авангарда до художников, очень четко воплощавших в своих вещах идею особого пути и избранности России. Мы показываем голоса этого времени и отражение происходивших событий или отсутствие такого отражения - кто-то из художников сознательно не хотел видеть происходящего. Мы являем картину объективного высказывания 1917 года, смотря на этот период из нашего 2017-го, когда мы знаем, что последовало за теми событиями", - пояснила директор музея.

Совместный проект с Еврейским музеем

В ноябре Третьяковская галерея и Еврейский музей на двух площадках представят совместный проект - выставку художника-авангардиста Лазаря Лисицкого.

"Мы впервые привозим в Москву семь живописных произведений Лисицкого, помимо самых различных работ в других техниках и жанрах. Хочу обратить внимание, что в собраниях Советского Союза и России нет и не было живописных произведений Лисицкого", - заметила Трегулова.

На примере творческого пути Лисицкого, который "был таким послом нового советского искусства, нового мышления в Европе", кураторы намерены рассмотреть взаимоотношения художника и власти. Этой теме также будет посвящен круглый стол в декабре.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: мощи Николая Чудотворца в Москве, Трамп в Ватикане, Макрон в вертолете
Фундаментально о монументальном: 10 фактов о "Рабочем и колхознице"
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
15
"Волшебная флейта" в Москве: Komische Oper Berlin на Международном фестивале имени Чехова
9
Умер актер Роджер Мур
16
"Величайшее шоу на земле": последнее выступление Цирка Барнума и братьев Ринглинг
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Главный инженер филиала Центра Хруничева найден мертвым
2
Двух российских дипломатов вышлют из Эстонии
3
Резкое падение атмосферного давления ожидается в Москве
4
В Египте в результате обстрела автобуса с христианами погибли 26 человек
5
Туск: Россия не сделала ничего, что позволило бы изменить санкционную политику
6
Минюст доработал законопроект об изъятии единственного жилья у должников
7
С 1 июня водители с иностранными правами будут отстранены от работы в РФ
Темы дня
Загрузка...
Реклама