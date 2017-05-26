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Серебренников готов доказать, что "проект "Платформа" был и состоялся"

Культура
26 мая, 16:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, мая. /ТАСС

Режиссер также поблагодарил всех коллег и друзей за оказанную поддержку

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Кирилл Серебренников

Кирилл Серебренников

© Вячеслав Прокофьев/TACC

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников готов доказать, что проект "Платформа", на который было потрачено более 200 млн бюджетных денег, "был и состоялся". Об этом режиссер написал на своей странице в Facebook.

"Платформа" - это то, чем я и те, кто к этой программе причастен, гордимся, и что делало нас счастливыми эти три года, - написал Серебренников. - Теперь мы будем доказывать, что проект "Платформа" был, что он состоялся. Мы это докажем".

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Он отметил, что "в этом проекте за три года участвовало огромное количество лучших в России молодых композиторов, музыкантов, актеров, режиссеров, художников, хореографов, танцоров, теоретиков и практиков искусства, а главное, - зрителей".

Серебренников также поблагодарил всех коллег и друзей за оказанную поддержку. "Спасибо за честность, за братство, за огромную помощь и поддержку", - подчеркнул он.

23 мая следователи провели обыски в различных регионах страны, том числе по месту жительства и работы художественного руководителя московского театра "Гоголь- центр" Кирилла Серебренникова. Он допрошен в качестве свидетеля, с него взято обязательство о явке к следователю.

Обыски у Серебренникова проходили в рамках уголовного дела о хищении около 200 млн рублей, выделенных из бюджета на проект развития и популяризации современного искусства "Платформа" в 2011-2014 годах. Уголовное дело возбуждено по факту хищения в 2014 году бюджетных средств в особо крупном размере. Речь идет о средствах, выделенных автономной некоммерческой организации "Седьмая студия" в соответствии с постановлением правительства. Бывший генеральный директор "Седьмой студии" Юрий Итин и бывший главный бухгалтер Нина Масляева задержаны.

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