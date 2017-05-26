Путин назвал фестиваль "Звезды белых ночей" праздником музыки и исполнительского искусства

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам XXV Международного музыкального фестиваля "Звезды белых ночей". Текст приветственной телеграммы размещен на сайте Кремля.
"Этот замечательный творческий форум - всегда яркое и впечатляющее событие, настоящий праздник музыки и высокого исполнительского искусства. Благодаря невероятной энергии своего создателя - маэстро Валерия Гергиева - он славится особой, одухотворенной атмосферой, громкими премьерами и выступлениями "звезд первой величины". Убежден, что и нынешний фестиваль, который посвящен двум юбилейным датам - 135-летию со дня рождения Игоря Стравинского и 85-летию Родиона Щедрина, в полной мере оправдает ожидания самой взыскательной публики, подарит ей великолепную возможность насладиться лучшими произведениями мировой классики и современными оперными и балетными постановками", - говорится в телеграмме.
Президент пожелал участникам фестиваля успехов и вдохновения, а его гостям - радости встреч с выдающимися российскими и зарубежными музыкантами.
XXV Международный музыкальный фестиваль "Звезды белых ночей" проходит в Санкт-Петербурге с 26 мая по 23 июля.