Павел Лунгин работает над новым фильмом о сталинских лагерях вместе с музеем ГУЛАГа

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Режиссер Павел Лунгин сообщил, что вместе с Государственным музеем истории ГУЛАГа работает над новым фильмом о сталинских лагерях.
"Я ищу, я работаю сейчас с музеем ГУЛАГа очень плотно, с его директором Романом Романовым. Можно сказать, что этот проект в работе. Я думаю, как это написать, как сделать это важным и интересным", - сказал он ТАСС перед показом своего фильма "Дама пик" в Екатеринбурге.
Он добавил, что сценарий будущего фильма пока не готов. "Я не знаю, когда начну (съемки фильма - прим. ТАСС), потому что пока нет сценария", - пояснил режиссер.
Ранее Лунгин сообщал ТАСС о том, что хотел бы снять художественный фильм о сталинских лагерях, основанный на документальных материалах. "Не надо забывать об этом периоде, - считает он. - Сейчас в обществе идет спор об Иване Грозном, и, предполагаю, что скоро будут спорить и о Сталине".
Павел Лунгин - создатель фильмов "Такси-блюз", "Свадьба", "Остров", "Царь", "Дама ник", обладатель приза за режиссуру на Каннском кинофестивале (1990).