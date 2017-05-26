Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Павел Лунгин работает над новым фильмом о сталинских лагерях вместе с музеем ГУЛАГа

Культура
26 мая, 18:49 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 26, мая. /ТАСС

Сценарий будущего фильма пока не готов, сообщил режиссер

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Режиссер Павел Лунгин сообщил, что вместе с Государственным музеем истории ГУЛАГа работает над новым фильмом о сталинских лагерях.

"Я ищу, я работаю сейчас с музеем ГУЛАГа очень плотно, с его директором Романом Романовым. Можно сказать, что этот проект в работе. Я думаю, как это написать, как сделать это важным и интересным", - сказал он ТАСС перед показом своего фильма "Дама пик" в Екатеринбурге.

Он добавил, что сценарий будущего фильма пока не готов. "Я не знаю, когда начну (съемки фильма - прим. ТАСС), потому что пока нет сценария", - пояснил режиссер.

Ранее Лунгин сообщал ТАСС о том, что хотел бы снять художественный фильм о сталинских лагерях, основанный на документальных материалах. "Не надо забывать об этом периоде, - считает он. - Сейчас в обществе идет спор об Иване Грозном, и, предполагаю, что скоро будут спорить и о Сталине".

Павел Лунгин - создатель фильмов "Такси-блюз", "Свадьба", "Остров", "Царь", "Дама ник", обладатель приза за режиссуру на Каннском кинофестивале (1990).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: мощи Николая Чудотворца в Москве, Трамп в Ватикане, Макрон в вертолете
Сергиев Посад. Город мастеров
Фундаментально о монументальном: 10 фактов о "Рабочем и колхознице"
Фото
15
"Волшебная флейта" в Москве: Komische Oper Berlin на Международном фестивале имени Чехова
9
Умер актер Роджер Мур
16
"Величайшее шоу на земле": последнее выступление Цирка Барнума и братьев Ринглинг
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия потребовала от Украины зарезервировать $325 млн в качестве процентов по долгу
2
Мужчина обстрелял двух женщин с балкона дома на юго-востоке Москвы
3
Резкое падение атмосферного давления ожидается в Москве
4
Сергей Фурсенко назначен на пост президента ФК "Зенит"
5
Серебренников готов доказать, что "проект "Платформа" был и состоялся"
6
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
7
В Молдавии распалась проевропейская коалиция
Темы дня
Загрузка...
Реклама