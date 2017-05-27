Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Фестиваль народного творчества "Добровидение" пройдет в Петербурге в День города

Культура
27 мая, 0:06 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Олег Сердобольский

Праздник соберет профессиональных фольклорных артистов из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Латвии, Молдавии, Украины и регионов России

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Международный фестиваль народной музыки, песни и танца "Добровидение-2017" пройдет в День города в Санкт-Петербурге. Площадкой праздника во второй раз станет Российский этнографический музей, сообщил депутат Госдумы, учредитель фестиваля Олег Нилов.

"История у фестиваля небольшая, но достаточно яркая, связана она с желанием способствовать сохранению и развитию народной песенной культуры и музыкального творчества, а также содействовать пропаганде традиционных ценностей", - сказал Нилов.

Про его мнению, "место исполнителей народной музыки на наших телеканалах недопустимо скромное" в сравнении с бесконечными ток-шоу, скандальными историями и показом деятельности звезд шоу-бизнеса. Изменить эту ситуации в сторону национальной идентичности и уважительного отношения к культуре разных народов и призван фестиваль "Добровидение".

Его идею вместе с Этнографическим музеем поддержали Консерватория имени Николая Римского-Корсакова, где открыт факультет народных инструментов, и Государственный институт культуры, который готовит специалистов в области народной культуры. Двенадцать коллективов представит на фестивале Санкт-Петербургский дом национальностей.

Праздник соберет профессиональных фольклорных артистов из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Латвии, Молдавии, Украины и многих регионов России. Всего в оргкомитет поступило 36 заявок от коллективов и солистов. Общее число участников - более двухсот человек. Для всех жалеющих вход на эти выступления свободный.

Почетные гости фестиваля - председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов, народный артист СССР Иосиф Кобзон и Герой Советского Союза, летчик-космонавт Валентина Терешкова, которые с самого начала поддержали идею фестиваля "Добровидение". На первом этапе фестиваль опирается на финансовую поддержку спонсоров, однако уже в будущем году, как сообщил учредитель фестиваля, "Добровидение" может получить государственную поддержку.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: мощи Николая Чудотворца в Москве, Трамп в Ватикане, Макрон в вертолете
Сергиев Посад. Город мастеров
Фундаментально о монументальном: 10 фактов о "Рабочем и колхознице"
Фото
15
"Волшебная флейта" в Москве: Komische Oper Berlin на Международном фестивале имени Чехова
9
Умер актер Роджер Мур
16
"Величайшее шоу на земле": последнее выступление Цирка Барнума и братьев Ринглинг
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Высланные Эстонией дипломаты РФ покинут страну до конца мая
2
Сумма в $325 млн должна быть удержана с Украины за невыплату России платежей по суду
3
Трамп рассматривает ужесточение санкций в отношении России
4
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
5
Резкое падение атмосферного давления ожидается в Москве
6
С 1 июня водители с иностранными правами будут отстранены от работы в РФ
7
МРОТ к 2019 году уравняют с прожиточным минимумом в два этапа
Темы дня
Загрузка...
Реклама