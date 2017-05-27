Фестиваль народного творчества "Добровидение" пройдет в Петербурге в День города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Международный фестиваль народной музыки, песни и танца "Добровидение-2017" пройдет в День города в Санкт-Петербурге. Площадкой праздника во второй раз станет Российский этнографический музей, сообщил депутат Госдумы, учредитель фестиваля Олег Нилов.

"История у фестиваля небольшая, но достаточно яркая, связана она с желанием способствовать сохранению и развитию народной песенной культуры и музыкального творчества, а также содействовать пропаганде традиционных ценностей", - сказал Нилов.

Про его мнению, "место исполнителей народной музыки на наших телеканалах недопустимо скромное" в сравнении с бесконечными ток-шоу, скандальными историями и показом деятельности звезд шоу-бизнеса. Изменить эту ситуации в сторону национальной идентичности и уважительного отношения к культуре разных народов и призван фестиваль "Добровидение".

Его идею вместе с Этнографическим музеем поддержали Консерватория имени Николая Римского-Корсакова, где открыт факультет народных инструментов, и Государственный институт культуры, который готовит специалистов в области народной культуры. Двенадцать коллективов представит на фестивале Санкт-Петербургский дом национальностей.

Праздник соберет профессиональных фольклорных артистов из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Латвии, Молдавии, Украины и многих регионов России. Всего в оргкомитет поступило 36 заявок от коллективов и солистов. Общее число участников - более двухсот человек. Для всех жалеющих вход на эти выступления свободный.

Почетные гости фестиваля - председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов, народный артист СССР Иосиф Кобзон и Герой Советского Союза, летчик-космонавт Валентина Терешкова, которые с самого начала поддержали идею фестиваля "Добровидение". На первом этапе фестиваль опирается на финансовую поддержку спонсоров, однако уже в будущем году, как сообщил учредитель фестиваля, "Добровидение" может получить государственную поддержку.