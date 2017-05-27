Фестиваль "Шаг навстречу" представит творчество детей с ограниченными возможностями

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Творчество детей с ограниченными физическими возможностями представит программа Международного фестиваля "Шаг навстречу", который 27 мая в десятый раз откроется в Петербурге. За эти годы в фестивале приняли участие более двух тысяч детей из 62 регионов России, сообщила ТАСС основатель и творческий руководитель праздника Валерия Соколова.

"Мы успели доказать, что ограниченные возможности здоровья не помеха для таланта. Очень многие наши дети сегодня - востребованные профессиональные музыканты", - сказала Соколова, проект которой удостоен Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник".

На фестивале в течение пяти дней выступят более 300 представителей 52 регионов России. Особая роль в юбилейном фестивале будет отведена вопросам взаимодействия молодежи - студентов вузов и молодых семей с их сверстниками - людьми с ограниченными возможностями.

Программа фестиваля

Праздник откроется на площади Искусств на ступенях Государственного Русского музея. Днем участники фестиваля выступят в Концертном зале Мариинского театра, где соберутся преподаватели, врачи, психологи, воспитанники детских домов и интернатов. Затем концерты пройдут в Большом зале Филармонии, Академической Капелле, в Михайловском саду, где будет организован праздник "Город - всем!".

Среди участников юбилейной встречи будет и аспирант Санкт-Петербургской консерватории незрячий гобоист Василий Белявин, который десять лет назад, тогда еще студент Уральского музыкального колледжа, был в числе первых участников фестиваля.

"Я благодарен тем, кто его организует и кто помогает фестивалю развиваться, его название "Шаг навстречу" всегда было для меня двузначным. С одной стороны, кажется что это общество делает шаг навстречу инвалидам, но на самом деле это, наоборот, наш ответный шаг - тех людей, которые к чему- то стремятся, которые пытаются чего-то достигнуть", - сказал Белявин ТАСС.

Он исполнит с оркестром Концерт Вивальди для двух гобоев, где его партнером будет солист Мариинского театра Александр Трушков.

В параде звезд на закрытии фестиваля примут участие исполнитель без рук Мишель Тирабоско (пан-флейта) и незрячий пианист Олег Аккуратов. Их выступление будет сопровождать Заслуженный коллектив России Академический симфонический оркестр филармонии под управлением Александра Титова.

В мультимедийном центре кардегардии Михайловского замка пройдет телемост, на котором с участниками фестиваля пообщаются студенты из восьми регионов России. В программу встречи включена конференция "Люди с ограниченными возможностями здоровья и современное общество" при участии экспертов в области психологии, медицины, образования и культуры.

Фестиваль "Шаг навстречу" был отмечен званием "Лучший проект России 2008". Министерство культуры РФ включило петербургский фестиваль в перечень лучших проектов Года культуры.