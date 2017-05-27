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В Екатеринбурге пройдет фестиваль The Beatles Fest

Культура
27 мая, 0:22 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 27, мая. /ТАСС

Посетители мероприятия смогут погрузиться в атмосферу Британии 60-х годов и услышать хиты ливерпульской четверки в исполнении коллективов из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Хиты ливерпульской четверки The Beatles исполнят группы из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга на музыкальном фестивале The Beatles Fest, который 27 мая пройдет в уральском городе на бульваре Культуры. Как сообщили организаторы мероприятия, в конкурсе на лучшее исполнение песен примут участие даже воспитанники детских садов.

"На главной сцене творческие коллективы из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга исполнят хиты The Beatles. В концертной программе примут участие такие екатеринбургские группы, как "Красная скрипка", "Изумруд", The Apples, Woland, BluesDoctors и специальный гость фестиваля - "дедушка уральского рока" Александр Пантыкин (уральский композитор и рок-музыкант - прим. ТАСС) с оркестром Союза композиторов. Кроме того, выступит группа из Санкт-Петербурга Billy’s Band, споют более полусотни творческих коллективов столицы Урала, которые представят собственные версии песен ливерпульской четверки", - сообщили организаторы.

На сцене можно будет увидеть участников конкурса на лучшее исполнение песен The Beatles - непрофессиональные детские коллективы. "Пройдет конкурс юных талантов на лучшее исполнение песен The Beatles, в котором примут участие непрофессиональные детские коллективы, солисты в возрасте от пяти лет, воспитанники школ искусств и даже детских садов. Победитель определится в ходе онлайн-голосования и получит ценный приз", - добавили организаторы.

Кроме того, посетители фестиваля смогут погрузиться в атмосферу Британии 60-х годов. "Гостей ждут креативные фотозоны и стильные арт-объекты, а также дизайнерский маркет, где можно будет приобрести украшения, предметы интерьера и редкий винил", - отметили организаторы.

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