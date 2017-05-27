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Медведев поздравил писателя Андрея Битова с 80-летием

Культура
27 мая, 11:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, мая. /ТАСС

Премьер-министр РФ назвал писателя современным классиком, отметив, что его творчество поражает своей глубиной, философскими наблюдениями, яркими образами и нестандартным взглядом на жизнь

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Андрей Битов

Андрей Битов

© Станислав Красильников/ТАСC

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил лауреата Государственных премий РФ, писателя Андрея Битова с 80-летием. Поздравительная телеграмма опубликована в субботу на сайте правительства.

"Вас, знаменитого писателя, человека редкой интеллигентности и таланта, по праву считают современным классиком. Романы, рассказы, повести, очерки, эссе, созданные вами, стали настоящим событием в литературе", - говорится в поздравлении.

Медведев отметил, что творчество писателя в полной мере отражает авторскую и гражданскую позиции Битова, а также поражает своей глубиной, философскими наблюдениями, яркими образами и нестандартным взглядом на жизнь.

"Ваши книги пользуются большой любовью у думающих читателей, ведь в них, помимо блестящего русского языка и увлекательных сюжетов, есть ответы на самые важные вопросы, которые волнуют людей", - заключил премьер.

Андрей Битов родился 27 мая 1937 года в Ленинграде. Литературным творчеством стал заниматься в 1956 году, а через четыре года написал первые рассказы "Бабушкина пиала", "Фиг" и "Иностранный язык".

Битов является одним из основателей постмодернизма в отечественной литературе. Его роман "Пушкинский дом", считающийся одним из первых русскоязычных произведений данного направления, впервые был опубликован в США в 1978 году (в СССР издан в 1987 году). Произведения Андрея Битова переведены на английский, немецкий, французский, чешский, сербский, румынский, норвежский языки.

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