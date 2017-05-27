Мединский призвал к объективности в расследовании ситуации вокруг "Гоголь-центра"

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский призвал проявить сдержанность и объективность при расследовании дела, в рамках которого прошли обыски в московском театре "Гоголь-центр".

"Меня смутила и очень огорчила вся эта ситуация. Мне кажется, что поскольку это произошло, то самое главное - обеим сторонам проявить сдержанность и объективность. С одной стороны, мы, конечно, помогаем следствию, передаем необходимые документы, Москва дает необходимые документы, с другой, такую же сдержанность надо проявить и деятелям культуры, потому что речь совсем не идет о творчестве, и, конечно, следователям", - сказал он в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".

Он также отметил, что ситуация в целом "поднимает проблематику более тактичного подхода при ведении расследования". При этом, по словам министра, "творчество "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова и тех проектов, которые реализовывались в рамках фестиваля современного искусства "Платформа", - это спорное творчество". В то же время он подчеркнул, что расследование "не имеет никакого отношения к вопросам творчества".

"Мы стараемся, чтобы как можно больше приходило в культурную отрасль внешних денег - не только спонсорских, но и чтобы люди приходили и покупали билеты. Я посмотрел внимательно отчетность "Гоголь-центра". И посещаемость, и его доходность последние годы растут, но на входе ничего особенного не было", - добавил Мединский.

23 мая следователи провели обыски в различных регионах страны, том числе по месту жительства и работы художественного руководителя московского театра "Гоголь- центр" Кирилла Серебренникова. Он был допрошен в качестве свидетеля, с него взято обязательство о явке к следователю.

Обыски у Серебренникова проходили в рамках расследования уголовного дела о хищении около 200 млн рублей, выделенных из бюджета на проект развития и популяризации современного искусства "Платформа" в 2011-2014 годах. Уголовное дело было возбуждено по факту хищения в 2014 году бюджетных средств в особо крупном размере. Речь идет о средствах, выделенных автономной некоммерческой организации "Седьмая студия" в соответствии с постановлением правительства. Бывший генеральный директор "Седьмой студии" Юрий Итин и бывший главный бухгалтер Нина Масляева были задержаны.