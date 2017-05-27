Фестиваль славянских культур в "Иностранке" в День библиотек собрал более 1,5 тыс. гостей

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Фестиваль славянских культур "СЛАВный день", прошедший в субботу в московской Библиотеке иностранной литературы имени М.И. Рудомино, собрал более 1,5 гостей. Об этом сообщил генеральный директор "Иностранки" Вадим Дуда.

"Интерес к славянской культуре действительно высок. Мы можем судить об этом по аудитории нашего Славянского центра, который был открыт в декабре 2016 года и за такое короткое время добился устойчивой и преданной аудитории в 1,2-1,4 тыс. человек в месяц. Нас активно поддерживает Форум славянских культур со штаб-квартирой в Любляне и посольства славянских стран в Москве. И сегодня на наш Фестиваль славянских культур пришло более 1,5 тыс. человек", - сказал он.

Гости "Иностранки" приняли участие в поэтических чтениях "Открытый микрофон", продегустировали блюда славянской кухни, а также поучаствовали в литературном квесте и мастер-классах по изготовлению кукол, плетению цветочных венков и кос. Маленькие гости учились рисовать буквы и высаживать цветы.

Гостями мероприятия стали посол Хорватии в Москве Тончи Станичич, представители посольств Боснии и Герцеговины, Словакии. Дуда напомнил, что Центр славянских культур, действующий в составе федеральной библиотеки, позволяет читателям изучать языки славянской группы и является местом для проведения тематических лекций и встреч с писателями.

День библиотек

В России 27 мая отмечается День библиотек. Праздник был установлен указом президента РФ 1995 года и был приурочен ко дню основания в 1795 году первой государственной общедоступной библиотеки - Императорской публичной библиотеки, теперь Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге.

В 63 субъектах РФ федеральные и городские библиотеки принимают в субботу участие в масштабной акции "Читай - страна!". В ее рамках проводятся квесты, также в библиотеки можно приносить любимые книги. Также можно принять участие в литературной эстафете в Instagram. Для этого следует разместить на своей странице фото с книгой и любимой цитатой и поставить хэштег #ЧитайСтрана, а также пригласить друзей к участию.

По словам директора Российской государственной библиотеки для молодежи, вице-президента Российской библиотечной ассоциации Ирины Михновой, библиотека сегодня "представляет собой концентрированное знание и среду для общения на основе этого знания, а библиотекари - люди, способные быть лоцманами в море этого знания".

"Знание - это тот социальный лифт, который поможет молодому человеку сформироваться и как личности, и как профессионалу. Кроме того, это место, где просто хорошо находиться, которое восстанавливает душевное равновесие и позволяет остаться наедине с самим собой", - отметила Михнова в беседе ТАСС.

Директор Библиотеки искусств имени А. П. Боголюбова Владимир Семенов, в свою очередь, отметил, что сегодня главная задача библиотек - создать для читателя комфортное творческое пространство. "Мы превратили нашу библиотеку в культурный центр, проводим выставки, концерты, в том числе органной музыки, у нас можно найти редчайшие книги с репринтами нот Моцарта, Бетховена, написанных их рукой", - сказал он ТАСС.

Как отметил Семенов, сегодня чтение вернулось в моду. "Отношение к книге меняется, печатные книги занимают важнейшее место в нашей жизни, книга возвращается и как значимый подарок", - добавил он.