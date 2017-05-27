Петергофский музей-заповедник открыл в День Петербурга сезон летних музеев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Петергофский музей-заповедник открыл в субботу, в день 314-летия со дня основания Санкт-Петербурга, туристический сезон в семи музеях, которые работают только летом из-за особых требований к температуре и влажности. Среди них - любимый дворец Петра Великого Монплезир в Петергофе и Китайский дворец Екатерины II в Ораниенбауме.

"Летние музеи Петергофа и Ораниенбаума - это дворец Монплезир, Вольеры, Музей императорских яхт, Царицын и Ольгин павильоны на Островах, Китайский дворец и павильон "Китайская кухня", - рассказали ТАСС в дирекции государственного музея-заповедника "Петергоф". Всего в составе Петергофского ГМЗ действуют 32 музея, расположенных на территории трех пригородов Санкт-Петербурга - Петродворца, Стрельны и Ораниенбаума.

Китайский дворец

Только летом туристы получают возможность увидеть Китайский дворец - один из немногих подлинных дворцов XVIII века в пригородах Петербурга, сохранившийся в годы Великой Отечественной войны и единственный в России памятник архитектуры рококо. На зиму он всегда закрывается, поскольку деревянная мебель, холсты и другие элементы интерьеров требуют постоянного температурно-влажностного режима, не допускающего резких перепадов: температура не должна опускаться ниже 5 градусов по Цельсию, влажность не превышает 55-65%. Особого ухода требует и Стеклярусный кабинет - единственный подобный интерьер в Европе.

С 2009 года во дворце продолжаются реставрационные работы, которые, по словам гендиректора ГМЗ Елены Кальницкой, планируется завершить через два года.

Монплезир

Монплезир - старейший из петергофских дворцов и единственный памятник этого дворцово-паркового ансамбля, который уцелел в войну и сохранил подлинные конструкции петровских времен. Петр Великий лично определил местоположение этого дворца и распланировал его, а к строительству привлек лучших мастеров. Для Монплезира Петр собрал первые в России коллекции европейской живописи, стекла, фаянса и фарфора.

Причиной, по которой в любимый дворец Петра нельзя попасть в зимний сезон, являются лаковые панно, использованные в отделке интерьеров: они очень чувствительны к перемене температуры и влажности и не позволяют использовать в этом здании паровое отопление. Каждую зиму картины из его галерей и другие экспонаты вывозят из дворца и каждую весну возвращают на место, оставляя на несколько дней нераспакованными, чтобы дать им "привыкнуть".

Знакомство с "галантным веком"

В павильоне "Китайская кухня" в ансамбле Собственной дачи Екатерины II в Ораниенбауме музей открыл выставку "Забавы "галантного века", которая рассказывает об истории сооружений этого ансамбля и об императорских развлечениях, для которых они были построены. Здесь можно увидеть 3D-реконструкцию императорского катания с гор, воссозданную в миниатюре по чертежам XVIII века, модель золоченой коляски для катания, сконструированную учеником Петра I Андреем Нартовым, отреставрированные декоративные элементы. В их числе - две подлинные фарфоровые композиции XVIII века, выполненные по специальному заказу Екатерины II на Мейсенской фарфоровой мануфактуре.

Столица фонтанов

Петергоф, известный всему миру своими парками и фонтанами, - самый популярный туристический объект России, ежегодно принимающий более 5 млн отечественных и зарубежных туристов. Его фонтанная система, одна из крупнейших в мире, включает 147 фонтанов, которые были созданы по образцу фонтанов французского Версаля, однако превосходят их по обилию воды, высоте струй и длительности действия. Большинство фонтанов и каскадов были задуманы лично Петром Великим, и в наши дни фонтанная система Петергофа на 70% сохранила историческое оборудование XVIII-XIX веков.

С начала 2017 года здесь побывали уже более 300 тысяч человек, а с открытием фонтанов уже установлен первый рекорд посещаемости - в один из первых дней мая здесь побывали около 25 тысяч человек.