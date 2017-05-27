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Главный приз "Особого взгляда" в Каннах получил "Неподкупный" иранца Мохаммада Расулофа

Культура
27 мая, 21:20 UTC+3 КАНН корр. ТАСС, Иван Батырев

В центре сюжета киноленты - конфликт между отцом семейства, который обустроил жизнь вдали от больших городов, и крупной компанией, которая жаждет заполучить в свою собственность его землю

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КАНН /Франция/, 27 мая. /Спец. корр. ТАСС Иван Батырев/. Иранский режиссер Мохаммад Расулоф получил за свой фильм "Неподкупный" (Lerd) главный приз во втором по значимости конкурсе 70-го Каннского кинофестиваля - "Особый взгляд" (Un Сertain Regard). Такое решение огласило во Дворце фестивалей жюри программы во главе с американской актрисой Умой Турман.

В центре сюжета киноленты - конфликт между отцом семейства, который обустроил жизнь вдали от больших городов, занявшись рыбоводством, и крупной компанией, которая жаждет заполучить в свою собственность его землю. "Можно ли бороться с коррупцией, не запачкав собственные руки", - задается вопросом автор картины.

Обладателем премии жюри "Особого взгляда" стал режиссер Мишель Франко из Мексики и его фильм "Дочери Абриль" (Las hijas de Abril). Картина рассказывает о судьбе двух сестер, младшая из которых, 17-летняя Валерия, беременеет. Вскоре в дом возвращается подолгу отсутствовавшая мать Абриль, которая оказывается совсем не рада скорому пополнению в семействе.

Премию за лучшую режиссуру "Особого взгляда" присудили американскому режиссеру Тэйлору Шеридану с фильмом "Ветреная река" (Wind River). Действие картины разворачивается в одноименной индейской резервации в штате Вайоминг. В центре сюжета - расследование загадочного изнасилования и убийства, фоном которому служит напряженность в отношениях федеральных властей и приезжих рабочих с местным коренным населением.

Приз за поэзию кино получил Матьё Амальрик за фильм "Барбара" (Barbara), открывавший в этом году программу "Особого взгляда". Картина повествует о жизни киноактрисы и режиссера, которые готовятся к съемкам нового фильма. Постепенно работа над образом главной героини полностью поглощает обоих. Награду за лучшую актерскую работу получила итальянка Жазмин Тринка за главную роль в фильме Серджио Кастеллито "Везучая" (Fortunata).

Всего в этом году в конкурсе "Особый взгляд" на Каннском фестивале участвовали 18 картин. Российский кинематограф был представлен дебютным полнометражным фильмом режиссера Кантемира Балагова "Теснота", который ранее в субботу был отмечен премией Международной федерации кинокритиков FIPRESCI (ФИПРЕССИ).

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Каннский кинофестиваль - 2017
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